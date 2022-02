LODÈVE : 257 pieds de cannabis découverts dans un logement.

Vendredi 11 février, lors d’une opération de contrôle sous réquisition, les gendarmes de Lodève ont remarqué une odeur de produits stupéfiants, similaire au cannabis, s’échappant d’une petite rue du centre ville de la commune.

Les militaires de la gendarmerie ont alors effectué des recherches, pour localiser d’où provenait cette odeur et ont réussi à identifier le logement concerné.

Le lendemain, les enquêteurs ont mené une perquisition au domicile. Ils ont découvert une culture de 257 pieds de cannabis dans 2 chambres ainsi que le matériel nécessaire pour favoriser la pousse.

L’individu a été interpellé et placé en garde à vue le lendemain. Le protagoniste a reconnu les faits de consommation, culture, et vente de produits stupéfiants. Les pieds de cannabis et le matériel ont été saisis et détruits.

Le mis en cause est convoqué au tribunal judiciaire le lundi 21 avril 2022 pour répondre de ses actes.