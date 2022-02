HÉRAULT : Près de 150 sapeurs-pompiers mobilisés dans des incendies.

Ce lundi, alors que le département de l’Hérault est en vigilance jaune pour vents violents, 3 feux distincts ont mobilisé près de 150 sapeurs-pompiers du SDIS 34, un sur Saint-Thibéry, un autre sur Cessenon-sur-Orb et un troisième sur Marseillan.

Crédit photo 34 INFOS©

Un premier s’est déclaré vers 13h, sur la commune de Saint-Thibéry, au niveau des 4 chemins, route de Montblanc. Le feu concernait au départ des ballots de paille mais attisé par un vent violent, l’incendie s’est propagé à un hangar agricole de 400m² appartenant à une écurie.

#Incendie|| Les #SapeursPompiers de l’#Hérault sont engagés Commune de de Saint Thibéry pour un feu 🔥 de ballots de paille attisé par un vent 💨 violent avec propagation à un hangar agricole Ne gênez pas les accès aux #Secours mobilisés 🚒 sur cette intervention🚨 #InfoFlash pic.twitter.com/Bs6jKHDN65 — Pompiers 34 (@SDIS34) February 21, 2022

Plusieurs chevaux ont été évacués mais malheureusement 2 équidés ont péri dans le violent incendie qui a mobilisé une soixantaine de sapeurs-pompiers et d’importants moyens.

Crédit photo SDIS34 ©

Les sapeurs-pompiers de l’Hérault ont aussi été engagés sur les communes de Marseillan, au niveau de la route de Sète et de Cessenon-sur-Orb (plus d’un hectare détruit) pour des feux d’herbes basses et de garrigues.

Les 3 incendies sont à présent maîtrisés.