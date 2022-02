CINÉMA CGR LATTES : Programmation du 23 février au 01 mars 2022.

Comme chaque semaine, 34 INFOS vous présente le programme complet du Cinéma CGR de Lattes. Retrouvez ici toutes les nouveautés et les avant-premières, proposées dans votre cinéma.

LES SORTIES DE LA SEMAINE

MAIGRET

Genre : Film noir-policier

Date de sortie : 23/02/2022

Réalisé par Patrice Leconte

Durée : 1h28.

Avec Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier, Aurore Clément, André Wilms

SYNOPSIS : Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet de l’identifier, personne ne semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, plus ancienne et plus intime…

Tous les jours sauf Jeu : 10h55 | 13h40 | 15h40 | 17h40 | 19h45

Jeu : 10h55 | 13h40 | 15h40 | 17h10 | 19h45

BLACKLIGHT

Genre : Action, thriller

Date de sortie : 23/02/2022

Réalisé par Mark Williams (II)

Durée : 1h48.

Avec Liam Neeson, Aidan Quinn, Taylor John Smith, Emmy Raver-Lampman, Claire Van Der Boom

SYNOPSIS : Travis Block intervient pour le compte du FBI lorsque toutes les autres options ont été épuisées. Ses méthodes impliquent souvent la manière forte. Quand on lui ordonne de faire taire un agent qui souhaite révéler à la presse les méthodes du Bureau, il comprend qu’il est devenu le pion d’une terrible machination. Déterminé à faire éclater la vérité, il se lance dans un combat contre ceux avec lesquels il a l’habitude de travailler. Mais lorsque ses adversaires s’attaquent à ses proches, Travis retourne ses méthodes contre ses anciens employeurs et il n‘aura aucune pitié.

Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim : 10h45 | 13h30 | 15h45 | 20h00 | 22h20

Lun : 10h50 | 13h30 | 15h45 | 20h00 | 22h20

Mar : 10h45 | 13h30 | 15h45 | 19h45 | 22h15

COMPAGNONS

Genre : Comédie, drame

Date de sortie : 23/02/2022

Réalisé par François Favrat

Durée : 1h50.

Avec Soriba Dabo, Najaa Bensaid, Agnès Jaoui, Youssouf Wague, Pio Marmaï

SYNOPSIS : À 19 ans, passionnée de street art, Naëlle est contrainte de suivre avec d’autres jeunes un chantier de réinsertion, sa dernière chance pour éviter d’être séparée de ses proches. Touchée par la jeune fille, Hélène, la responsable du chantier, lui présente un jour la Maison des Compagnons de Nantes, un monde de traditions qui prône l’excellence artisanale et la transmission entre générations. Aux côtés de Paul, Compagnon vitrailliste qui accepte de la prendre en formation dans son atelier, Naëlle découvre un univers aux codes bien différents du sien… qui, malgré les difficultés, pourrait donner un nouveau sens à sa vie.

Tous les jours sauf Lun : 10h40 | 13h30 | 15h35 | 18h00 | 20h15

Lun : 10h45 | 13h30 | 15h35 | 18h00 | 20h15

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ

Genre : Comédie

Date de sortie : 23/02/2022

Réalisé par François Desagnat

Durée : 1h23.

Avec Jean-paul Rouve, Julie Depardieu, Ramzy Bédia, Yolande Moreau, Julie Gayet





SYNOSPIS : Fabrice, acteur de comédie, réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité alors qu’il fait ses courses. Malgré la menace d’un vigile, il parvient à s’enfuir. Commence alors une cavale sans merci, pour celui qui devient rapidement l’ennemi public numéro 1. Alors que les médias s’emparent de l’affaire et que le pays est en émoi, le fugitif, partagé entre remords et questions existentielles, trouve un point de chute inattendu, quelque part en Lozère.

Tous les jours sauf Jeu : 11h00 | 14h00 | 16h00 | 18h00 | 20h00

Jeu : 11h00 | 13h30 | 16h00 | 18h00 | 20h00

AVANT-PREMIERE

THE BATMAN

Genre : Action, film noir-policier, drame

Date de sortie : 02/03/2022

Réalisé par Matt Reeves

Durée : 2h57.

Avec Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro

SYNOSPIS : Deux années à arpenter les rues en tant que Batman et à insuffler la peur chez les criminels ont mené Bruce Wayne au coeur des ténèbres de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de confiance – Alfred Pennyworth, le lieutenant James Gordon – parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de personnalités de la ville, le justicier solitaire s’est imposé comme la seule incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens. Lorsqu’un tueur s’en prend à l’élite de Gotham par une série de machinations sadiques, une piste d’indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde sur une enquête dans la pègre, où il rencontre des personnages tels que Selina Kyle, alias Catwoman, Oswald Cobblepot, alias le Pingouin, Carmine Falcone et Edward Nashton, alias l’Homme-Mystère. Alors que les preuves s’accumulent et que l’ampleur des plans du coupable devient clair, Batman doit forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et rétablir un semblant de justice au milieu de l’abus de pouvoir et de corruption sévissant à Gotham City depuis longtemps.

MARDI 1er MARS À 18h30 – 20h15 – 21h

LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETEES

Genre : Comédie dramatique

Date de sortie : 13/04/2022

Réalisé par Cédric Le Gallo, Maxime Govare

Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Bilal El Atreby, Michaël Abiteboul, David Baiot





SYNOSPIS :

La suite des péripéties de l’équipe des Crevettes pailletées.

Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent leur correspondance et se retrouvent coincées au fin fond de la Russie, dans une région particulièrement homophobe…

AVANT-PREMIERE EXCEPTIONNELLE LE MARDI 1ER MARS À 20h15

CINE-DEBAT

BIGGER THAN US

Genre : Documentaire

Date de sortie : 22/09/2021

Réalisé par Flore Vasseur

Durée : 1h36.

SYNOSPSIS : Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution plastique qui ravage son pays l’Indonésie. Comme elle, une génération se lève pour réparer le monde. Partout, adolescents et jeunes adultes luttent pour les droits humains, le climat, la liberté d’expression, la justice sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation. La dignité. Seuls contre tous, parfois au péril de leur vie et sécurité, ils protègent, dénoncent, soignent les autres. La Terre. Et ils changent tout. Melati part à leur rencontre à travers le globe. Elle veut comprendre comment tenir et poursuivre son action. Des favelas de Rio aux villages reculés du Malawi, des embarcations de fortune au large de l’île de Lesbos aux cérémonies amérindiennes dans les montagnes du Colorado, Rene, Mary, Xiu, Memory, Mohamad et Winnie nous révèlent un monde magnifique, celui du courage et de la joie, de l’engagement pour plus grand que soi. Alors que tout semble ou s’est effondré, cette jeunesse nous montre comment vivre. Et ce qu’être au monde, aujourd’hui, signifie.

JEUDI 24 FEVRIER À 20H

FILMS TOUJOURS À L’AFFICHE

THE POWER

Genre : Fantastique, Epouvante-horreur, thriller

Date de sortie : 16/02/2022

Réalisé par Corinna Faith

Durée : 1h33.

Avec Rose Williams, Emma Rigby, Charlie Carrick, Paul Antony-Barber, Gbemisola Ikumelo

SYNOPSIS : Londres, 1974. Alors que le Royaume-Uni se prépare à d’importantes coupures d’électricité, Val une infirmière débutante arrive pour son premier jour au sein de l’équipe de nuit d’un hôpital délabré. La majorité des patients et du personnel ayant été évacués vers un autre hôpital, elle se retrouve presque seule dans ce bâtiment lugubre. Mais derrière ses murs se cache un lourd secret qui va contraindre Val à affronter ses peurs les plus profondes et à se confronter à une force maléfique.

Tous les jours : 22h30

UNCHARTED

Genre : Action, aventure

Date de sortie : 16/02/2022

Réalisé par Ruben Fleischer

Durée : 1h55.

Avec Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Taylor Ali, Tati Gabrielle, Antonio Banderas

SYNOPSIS : Nathan Drake, voleur astucieux et intrépide, est recruté par le chasseur de trésors chevronné Victor « Sully » Sullivan pour retrouver la fortune de Ferdinand Magellan, disparue il y a 500 ans. Ce qui ressemble d’abord à un simple casse devient finalement une course effrénée autour du globe pour s’emparer du trésor avant l’impitoyable Moncada, qui est persuadé que sa famille est l’héritière légitime de cette fortune. Si Nathan et Sully réussissent à déchiffrer les indices et résoudre l’un des plus anciens mystères du monde, ils pourraient rafler la somme de 5 milliards de dollars et peut-être même retrouver le frère de Nathan, disparu depuis longtemps… mais encore faudrait-il qu’ils apprennent à travailler ensemble.

Tous les jours sauf Mar : 15h20 | 18h00 | 21h00

Mar : 15h20 | 19h55 | 21h50 | 22h30

EN SALLE ICE :

Tous les jours sauf Mar : 11h00 | 14h00 | 16h30 | 19h45 | 22h15

Mar : 11h00 | 13h40 | 16h10 | 18h30

KING

Genre : Aventure

Date de sortie : 16/02/2022

Réalisé par David Moreau

Avec Gérard Darmon, Lou Lambrecht, Léo Lorléac’h, Thibault De Montalembert, Clémentine Baert

SYNOPSIS : King, un lionceau destiné à un trafic, s’échappe de l’aéroport et se réfugie dans la maison d’Inès, 12 ans et Alex, 15. Le frère et la sœur ont alors l’idée folle de le ramener chez lui, en Afrique. Mais la traque des douaniers ne leur facilite pas la vie. Lorsque Max, leur grand-père fantasque qu’ils n’ont vu que deux fois dans leur vie, se joint à l’aventure, tout devient possible..

Tous les jours : 10h45 | 13h45 | 15h50 | 17h55

MAISON DE RETRAITE

Genre : Comédie

Date de sortie : 16/02/2022

Réalisé par Thomas Gilou

Avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost, Mylene Demongeot, JEAN-LUC BIDEAU

SYNOPSIS : Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêts généraux dans une maison de retraite, Les Mimosas. Ses premières semaines sont un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement adopter par les retraités, en particulier par une bande de 7 inséparables qui lui apprennent, chacun à leur manière, leur vision de la vie. Au fil des semaines, Milann découvre que l’établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer. Il décide alors d’organiser une grande évasion, mais il n’est pas au bout de ses peines…

Mer, Ven, Sam, Dim, Lun : 11h00 | 13h45 | 15h55 | 18h00 | 20h10

Jeu : 11h00 | 13h50 | 15h35 | 17h40 | 19h45

Mar : 11h00 | 13h45 | 15h55 | 18h00 | 20h00

HOPPER ET LE HAMSTER DES TENEBRES

Genre : Aventure, Animation, comédie, Famille

Titre original : Chickenhare and the Hamster of Darkness

Date de sortie : 16/02/2022

Réalisé par Ben Stassen, Benjamin Mousquet

Durée : 1h31.

SYNOPSIS :

Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper Chickenson est le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin aventurier. Mi poulet / mi lapin, notre jeune héros est lui-même obsédé par l’aventure, mais sa maladresse lui joue souvent des tours.

Lorsque Harold, le frère du Roi Arthur, s’échappe de prison pour trouver le Sceptre du Hamster des Ténèbres et renverser son frère, Hopper décide de se lancer à sa poursuite.

Avec l’aide de son fidèle serviteur Archie, une tortue sarcastique, et de Meg, une mouffette experte en arts martiaux, il se lance dans une aventure épique. Ensemble, ce trio hilarant fera face à de multiples obstacles et Hopper tentera d’accepter ses différences pour devenir l’aventurier ultime.

Avec son histoire pleine d’humour, d’action et de décors épiques, HOPPER ET LE HAMSTER DES TENEBRES est le film d’animation d’aventures idéal pour toute la famille

Tous les jours sauf Mar : 10h55 | 13h45 | 15h45 | 17h45

Mar : 10h55 | 13h45 | 15h45 | 17h50

MOONFALL

Genre : Action, science-fiction

Date de sortie : 09/02/2022

Réalisé par Roland Emmerich

Durée : 2h00.

Avec Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley (II), Charlie Plummer, Wenwen Yu

SYNOSPIS : Une mystérieuse force a propulsé la Lune hors de son orbite et la précipite vers la Terre. L’impact aura lieu dans quelques semaines, impliquant l’anéantissement de toute vie sur notre planète. Jo Fowler, ancienne astronaute qui travaille pour la NASA, est convaincue de détenir la solution pour tous nous sauver, mais seules deux personnes la croient : un astronaute qu’elle a connu autrefois, Brian Harper, et un théoricien du complot, K.C. Houseman. Ces trois improbables héros vont tenter une mission impossible dans l’espace… et découvrir que notre Lune n’est pas ce que nous croyons.

Tous les jours sauf Mar : 19h30 | 22h10

Mar : 16h30 | 22h10

MORT SUR LE NIL

Genre : Film noir-policier, thriller

Titre original : Death on the Nile

Date de sortie : 09/02/2022

Réalisé par Kenneth Branagh

Durée : 2h07.

Avec Kenneth Branagh, Gal Gadot, Emma Mackey, Armie Hammer, Annette Bening

SYNOPSIS : Au cours d’une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devait être une lune de miel idyllique se conclut par la mort brutale de la jeune mariée. Ce crime sonne la fin des vacances pour le détective Hercule Poirot. A bord en tant que passager, il se voit confier l’enquête par le capitaine du bateau. Et dans cette sombre affaire d’amour obsessionnel aux conséquences meurtrières, ce ne sont pas les suspects qui manquent ! S’ensuivent une série de rebondissements et de retournements de situation qui, sur fond de paysages grandioses, vont peu à peu déstabiliser les certitudes de chacun jusqu’à l’incroyable dénouement !

Tous les jours sauf Mar : 16h20 | 19h45 | 22h00

Mar : 18h00 | 22h00

LES VEDETTES

Genre : Comédie

Date de sortie : 09/02/2022

Réalisé par Jonathan Barré

Avec Grégoire Ludig, David Marsais, Julien Pestel, Grégory Di Meglio, Marion Creusvaux

SYNOPSIS : Daniel, un chanteur raté, travaille dans un magasin d’électroménager. Prêt à tout pour rembourser ses dettes et se retrouver sous le feu des projecteurs, il décide d’utiliser Stéphane, un collègue naïf et prétentieux, pour participer à des jeux télévisés. Alors oui tout les oppose, non ça ne sera pas de tout repos, mais Daniel et Stéphane sont plein de ressources…

Mer, Ven, Sam, Dim, Lun : 13h50 | 20h00 | 22h15

Jeu : 13h50 | 17h35

Mar : 13h50

MARRY ME

Genre : Comédie, Romance

Date de sortie : 09/02/2022

Réalisé par Kat Coiro

Durée : 1h52.

Avec Jennifer Lopez, Owen Wilson, Maluma, John Bradley (II), Chloe Coleman

SYNOPSIS : Kat Valdez, une star de la scène musicale forme un couple hyper glamour avec sa future moitié, le jeune chanteur prodige Bastian. Alors que leur duo Marry Me cartonne au box-office, les amoureux ont prévu de se dire oui pour la vie devant un parterre de fans déchainés, lors d’une cérémonie retransmise en multiplexe. Dans la foule, Charlie Gilbert, un professeur de maths divorcé, qui chaperonne sa fille Lou accompagné de sa meilleure amie, assiste bien malgré lui à l’évènement. Mais quand Kat apprend quelques secondes avant la cérémonie que Bastian l’a trompée avec sa propre assistante, sa vie entière est remise en question. Elle entre alors sur scène, bouleversée, et c’est au moment où tout est sur le point de s’écrouler aux yeux de tous qu’elle se raccroche in extremis au visage d’un inconnu dans la foule. Si celui qu’elle connaissait a pu la trahir peut-être qu’un inconnu pourra la sauver. Suivant cette impulsion folle, elle décide d’épouser cet inconnu qui n’est autre que Charlie. Contre toute attente, ce qui avait commencé sur un coup de tête va se transformer en une véritable histoire d’amour. Mais deux personnes issues d’univers si différents peuvent-elles dépasser leurs préjugés et trouver un terrain d’entente, quand tout semble vouloir les séparer?

Tous les jours : 22h25

WHITE SNAKE

Genre : Animation, fantastique, Romance

Titre original : Baishe: Yuanqi

Date de sortie : 09/02/2022

Réalisé par Ji Zhao, Amp Wong

Durée : 1h38.

SYNOPSIS : Xuan, un chasseur de serpents, trouve une jeune femme errant dans les montagnes. Elle a perdu la mémoire et ne se souvient que de son prénom, Blanca. Le chasseur décide de l’aider à retrouver son identité. Mais de dangereux esprits et de puissantes créatures vont se dresser sur leur chemin, car il s’avère que Blanca n’est vraisemblablement pas humaine…

Tous les jours sauf Lun : 11h00

PRESQUE

Genre : Comédie dramatique

Date de sortie : 26/01/2022

Réalisé par Bernard Campan, Alexandre Jollien

Durée : 1h32.

Avec Bernard Campan, Tiphaine Daviot, Alexandre Jollien, JULIE-ANNE ROTH, La Castou

SYNOPSIS : Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils…

Tous les jours sauf Jeu : 10h45 | 13h55

Jeu : 10h45 | 13h40

SUPER HEROS MALGRE LUI

Genre : Comédie

Date de sortie : 02/02/2022

Réalisé par Philippe Lacheau

Avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arruti, Jean-Hugues Anglade

SYNOSPIS : Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors qu’il emprunte la voiture de tournage, il est victime d’un accident qui lui fait perdre la mémoire. A son réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu des accessoires du film, il est persuadé d’être devenu le personnage du film avec une mission périlleuse à accomplir. Mais n’est pas héros et encore moins super-héros qui veut… Et encore moins Cédric.

Mer, Ven, Sam, Dim, Lun : 13h30 | 15h55 | 17h45 | 20h05 | 22h20

Jeu : 13h30 | 15h20 | 20h05 | 22h00

Mar : 13h30 | 15h55 | 20h05

SCREAM

Genre : Epouvante-horreur, thriller

Date de sortie : 12/01/2022

Réalisé par Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Interdit aux -16 ans

Durée : 1h55.

Avec Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Melissa Barrera, Kyle Gallner

SYNOPSIS : ingt-cinq ans après que la paisible ville de Woodsboro a été frappée par une série de meurtres violents, un nouveau tueur revêt le masque de Ghostface et prend pour cible un groupe d’adolescents. Il est déterminé à faire ressurgir les sombres secrets du passé.

Tous les jours sauf Mar : 22h00

TOUS EN SCENE

Genre : Animation, Famille, comédie musicale

Titre original : Sing 2

Date de sortie : 22/12/2021

Réalisé par Garth Jennings, Christophe Lourdelet

Durée : 1h50.

Avec Jenifer Bartoli, Elodie Martelet, Camille Combal, Damien Bonnard





SYNOPSIS : Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la mode, il est temps de voir les choses en plus grand : monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City. Flanqué de sa troupe — dont Rosita la mère de famille nombreuse constamment débordée, Ash la rockeuse porc-épique, Johnny le gorille romantique, Meena l’éléphante à la timidité maladive sans oublier l’incroyable Gunter, le cochon le plus extraverti de la profession — Buster va devoir trouver comment se frayer un chemin dans les bureaux inhospitaliers de la prestigieuse Crystal Entertainment Company et atteindre son directeur, le loup du show-biz : Jimmy Crystal, qui y règne en véritable nabab. Dans un effort désespéré pour attirer l’attention de Jimmy, Gunter lance soudainement un pari fou que Buster relève sur le champ : la promesse de faire participer au spectacle le roi du rock, le lion Clay Calloway. Le problème est que… Buster n’a jamais rencontré Clay… surtout depuis que ce dernier s’est retiré de la scène 10 ans plus tôt, après avoir perdu sa femme. Mais pire que tout notre koala préféré ne se rend pas compte qu’il fait cette promesse à un escroc à l’égo surdimensionné qui préférerait défenestrer quelqu’un plutôt qu’on lui mente. Tiraillé entre les rêves de spectacle dithyrambique de Gunter et les menaces quasi littérales de Jimmy Crystal, qui en profite pour remplacer le rôle principal tenu par Rosita par sa propre fille pourrie gâtée Porsha, Buster va se mettre à la recherche de l’idole du rock pour le persuader de revenir sur scène. Ce qui avait commencé comme une course au succès va finir par rappeler à tous que la musique est le remède ultime pour tous les cœurs, même les plus brisés.

Tous les jours : 10h45