HÉRAULT : Le département en vigilance orange, le point sur la situation.

Depuis ce vendredi, le département de l’Hérault a été placé par les services de Météo France en alerte orange pluie/inondation suite à l’épisode méditerranéen nécessitant une vigilance particulière en raison des forts cumuls attendus sur la durée. Voici un point de situation en cette fin de matinée…

Ruissellements urbains en cours ce samedi matin sur Cruzy – J.H/34 INFOS©

SITUATION ACTUELLE

Les pluies ont donné durant les 24 dernières heures de l’ordre de 40 à 50mm en plaine, 80 à 100 mm localement 130 mm sur les hauts cantons et les Cévennes, ponctuellement 160 mm vers l’Espinouse. Le vent s’est renforcé ce samedi matin notamment sur le littoral. L’Orb, toujours en crue, a atteint à 11h45 une hauteur de 8,12 m pour un débit de 198m³ à la seconde. Sur la commune de Cruzy, des ruissellements urbains ont été constatés ce samedi.

ÉVOLUTION PRÉVUE

L’épisode méditerranéen, atypique pour la saison, se poursuit en cette journée de samedi. Sur notre département, les précipitations sont continues et se produisent notamment sur les zones déjà bien arrosées de l’ouest du département. En après-midi et soirée, les fortes précipitations s’étendent de nouveau vers l’est, Espinouse, Cévennes et premiers reliefs. Les cumuls attendus du samedi 10h00 au dimanche 10h00 sont proches de 100 à 150 mm généralisés sur le relief de l’arrière-pays, avec des pointes autour de 200 mm. Le Nord-Ouest du département est le plus impacté. Sur les régions de plaine et proche du littoral sur l’ensemble de l’Hérault, des cumuls de l’ordre de 80 mm généralisés sont prévus avec des pointes possibles autour de 120 mm du samedi 10h00 au dimanche 10h00. Il n’est pas attendu d’amélioration significative avant la journée de lundi. Ainsi, sur une période de 3 jours des cumuls de l’ordre de 300 à 400 mm sont prévus sur le Haut-Languedoc et le sud des Cévennes.

A noter que sur le littoral de l’Hérault, des fortes vagues d’Est à Sud-est, conjuguées à une surélévation importante du niveau de la mer (surcôte), pourront engendrer des submersions localisées sur les parties basses ou vulnérables du littoral à partir de dimanche 13 mars 03h00.

Si cet épisode n’atteint pas les niveaux d’intensité que l’on peut connaître à l’automne avec ce type d’événement, il convient d’être attentif à la situation en se tenant régulièrement informé.