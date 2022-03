ÉVÉNEMENT : 11ème édition du Marathon de Montpellier ce weekend.

Ce week-end, rendez-vous pour la 11ème édition du marathon de Montpellier. Ouvert à tout le monde avec des distances et des parcours accessibles à tous (Kids, Semi-Marathon, Marathon ou Marathon en Relais).

Illustration – DR

Souhaitant faire découvrir la course à pied au maximum de personnes, l’événement a été conçu pour être ouvert et accessible à toutes et à tous. Que tu sois à la pointe de l’entrainement, ou un runner plus souple voyant la course à pied comme un moyen de s’évader, tu as ta place dans l’événement. Peu importe la distance de ton choix, les parcours dessinés par l’organisation valent tous le détour, reflétant parfaitement les atouts de la région entre soleil et mer.

– Le Marathon (42km195)

– Le Semi (21 km)

– Le relais (de 4 à 6 relayeurs) (42km195)

– La marche nordique santé (8km)

– Les courses KIDS (500m à 1500m)

Pensée pour satisfaire tous les niveaux sportifs et co-organisée par la Ville, la métropole de Montpellier et le Ma2m (Montpellier Athlétic Méditerranée Métropole), cette édition offre cinq parcours étendus sur la métropole et ses environs : le Marathon, le Semi-Marathon, le relais, la marche nordique santé et les courses « kids ».

Avec un départ et une arrivée place du Nombre d’Or, dans le quartier Centre de Montpellier, les coureurs passeront également par Castelnau-le-Lez, Lattes, Pérols, Mauguio-Carnon, et Palavas-les-Flots.

L’équipe du marathon sera à l’arrivée pour saluer la performances de tous les coureurs.

La circulation sera certainement difficile en voiture durant toute la matinée du dimanche, pensez à emprunter les transports en commun.

AU PROGRAMME

Vendredi

Lieu : Place du Nombre d’or, Montpellier

▪️12h – 14h : Retrait des dossards

▪️ 17h – 20h : Retrait des dossards

Samedi

Lieu : Place du Nombre d’or, Montpellier

▪️12h : Ouverture du village Marathon

▪️12h – 18h : Retrait des dossards

▪️15h – 17h : Courses KIDS

▪️18h30 : Briefing bénévoles

▪️19h30 : Apéro des bénévoles

Dimanche

Lieu : Place du Nombre d’or, Montpellier

▪️6h30 : Ouverture du village Marathon

▪️7h45 : Fermeture du dépôt des “consignes”

▪️8h00 – 8h20 : Entrée SAS départ

▪️8h30 : Départ du Marathon et du Semi-Marathon

▪️8h30 : Départ du Marathon en Relais (de 4 à 6)

▪️9h30 : Départ de la marche nordique santé (Départ à l’Odysseum – Ikea – zone de relais)

▪️11h30 : Début de la remise des prix du Semi-Marathon

▪️13h00 : Début de la remise des prix du Marathon