PALAVAS-LES-FLOTS : L’oursinade, c’est ce weekend.

Samedi 02 et dimanche 03 avril, l’oursinade donnera l’occasion de fêter l’arrivée du printemps d’une bien agréable façon, en effet, de 10h à 20h se tiendra la 4ème édition palavasienne.

Illustration – DR

Des stands d’oursins et produits de la mer mais également des spécialités locales et des vins locaux vont se rassembler sur la jetée rive gauche pour le bonheur de tous les amateurs de mets de qualité. Alors entre amis, en famille ou solitaire allez déguster l’oursin en prélevant les darnes directement avec une tranche de bon pain. Une sortie rythmée par l’ambiance musicale et festive d’une Peña, qui animera les deux jours de fête.

Un moment de partage et de convivialité pour cet évènement méridional qu’on attend impatiemment chaque année.