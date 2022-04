HÉRAULT : Trafic d’armes, de stupéfiants et de cigarettes, 20 interpellations.

Lundi dernier, le groupement de gendarmerie de l’Hérault appuyé par les hommes du GIGN a procédé à l’interpellation d’une vingtaine d’individus après plusieurs mois d’enquête menés par 3 juges d’instruction.

Illustration – DR

Les interpellations ont ciblé plusieurs personnes issues notamment d’une famille arménienne. Les opérations et saisies ont été menées sur Montpellier, Sète et Béziers mais aussi dans l’Aveyron et en région parisienne.

Une partie des saisies fait déjà état d’une trentaine d’armes, 700g de cocaïne, plusieurs cartouches de cigarettes et 77000€ en espèces.

Les différents protagonistes ont été placés en garde à vue puis mis en examen. A noter que 15 d’entre eux ont été incarcérés. L’enquête se poursuit.