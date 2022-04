MONTPELLIER : Une chasse aux œufs géante, dimanche.

Pour le plus grand plaisir des gourmands, qu’ils soient petits ou grands, de nombreuses chasses aux œufs sont organisées pendant le week-end de Pâques dans l’Hérault, celle de Montpellier reste hors norme avec plus de 1650 kg de chocolats.

Illustration – DR

En effet, le Magazine LM Let’s Motiv Montpellier vous propose la 3ème édition de la plus incroyable des chasses aux œufs du sud de la France.

L’écusson de Montpellier va devenir le terrain de jeu pour un dimanche d’exception.

Cette année, ce sont plus de 800 œufs qui seront dissimulés dans les 60 hectares du centre historique de Montpellier.

Chaque participant aura exactement 7 heures pour trouver son œuf et repartir avec l’un des 999 cadeaux mis en jeu : 1650 Kilos de chocolats, des livres, des CD’s, des places de concerts, des coffrets cadeaux, des produits culturels et autres bizarreries, au total plus de 35 000€ de lots à gagner.

En plus, cette année, si vous avez la chance de retrouver l’un des 20 œufs en or contenant le bon Golden Code vous repartirez avec le super cadeau de Pâques d’une valeur minimum de 500€.



Animations musicales, chasse au œufs pour les tout petits, présence des mascottes lapins et une avalanche de surprise sont au programme.

Un jeu totalement gratuit sans aucune obligation d’achat à faire en famille ou entre amis.

INFOS PRATIQUES

Lieu : Stand Let’s Motiv boulevard du jeu de paume – Montpellier (à vous de le trouver)

Horaires : 10h00 à 17h00