FISE MONTPELLIER : Pass obligatoire pour accéder au festival.

Le FISE fait son grand retour sur les berges du Lez du 25 au 29 mai à Montpellier, l’occasion cette année de fêter les 25 ans du festival.

Crédit photo N.P/34 INFOS©

Pour ceux qui ne connaissent pas, le FISE, c’est le plus grand festival d’action sports au monde où des centaines de milliers de festivaliers et plus de 54 nationalités représentées.

Le FISE, c’est aujourd’hui le 3ème plus gros événement sportif de France après le Tour de France et le Vendée Globe.

Le FISE, c’est aussi un état d’esprit, une ambiance, incomparable et unique dans le sud de la France.

Crédit photo N.P/34 INFOS©

L’événement est gratuit mais il faut s’inscrire obligatoirement au préalable.

BILLETTERIE FISE 2022

Téléchargez votre pass gratuit obligatoire ou votre pass gold payant qui vous donne un accès aux tribunes du Freestyle Park ! ICI

TEMPS FORTS FISE 2022

▪️VENDREDI 27 MAI▪️

13:15-15:30 DEMI FINALE SKATEBOARD STREET PRO MEN

16:30-18:15 FINALE SNIPES WDSF BREAKING FOR GOLD B-BOYS & B-GIRLS

▪️SAMEDI 28 MAI▪️

19:15-20:40 FINALE WORLD SKATE ROLLER FREESTYLE PARK WORLD CUP MEN

12:00-13:30 FINALE UCI BMX FREESTYLE PARK WORLD CUP WOMEN

14:30-17:00 DEMI FINALE UCI BMX FREESTYLE PARK WORLD CUP MEN

18:00-19:50 FINALE SKATEBOARD STREET PRO MEN

▪️DIMANCHE 29 MAI▪️

12:30-13:50 FINALE TROTTINETTE FREESTYLE PARK PRO

14:45-16:00 FINALE SNIPES UCI BMX FLATLAND WORLD CUP MEN

16:30-16:45 FINALE FIG PARKOUR FREESTYLE WORLD CUP MEN

17:00-18:35 FINALE UCI BMX FREESTYLE PARK WORLD CUP MEN