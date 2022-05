PALAVAS-LES-FLOTS : La féria de la mer continue ce weekend.

La féria a débuté le weekend dernier et l’événement continue ce weekend, avec les ingrédients indispensables, courses camarguaises, course landaise, spectacle équestre dans les Arènes et dans la ville, bodegas, abrivados et animations.

Au programme :

VENDREDI 6 MAI 2022

18h00 : Course Camarguaise, entrée gratuite avec l’école de raseteurs de Bouillargues – Manade Lautier

19h00 Bandidos 4 manades : Vellas, Michel Vitou, du soleil, du Levant (le circuit est encadré par des barrières.)

20h00 Spectacle Flamenco Alegria, podium place de l’église Saint-Pierre

SAMEDI 7 MAI 2022

11h00 : Spectacle » La Camargue aux arènes « , entrée gratuite

12h00 : Abrivados, 4 manades (Robert Michel, Aubanel, Bandancelli, Come Douce, Vincent Milla) le circuit est encadré par des barrières.

12h30 : Spectacle Flamenco avec la compagnie Flamenco Ojala, podium place de l’Eglise.

13h00 : Concert avec Franck Marcou au podium Village de Bodegas

16h30 Course camarguaise « Trophée de l’avenir » concours de manades

19h00 : Bandidos 4 manades

19h30: Spectacle Sévillane devant l’église Saint-Pierre

21h00 : Concert des Latinos Lovers au podium du village des bodégas

DIMANCHE 8 MAI 2022

11h00 : Messe Sévillane avec le Coro Rociero dans les arènes de la ville.

12h00 : Abrivados, 3 manades Tommy Maire, Rouquette, Briaux (le circuit est encadré par des barrières.)

12h30 : Spectacle avec le Coro Rociero, podium place de l’église

13h00 : Concert avec Corazon Latino au podium Village des bodegas

16h30 : Course Camarguaise, « Trophée des as » – 2ème journée du trophée Albert Dubout.

19h00 : Bandidos 3 manades

19h30 : Mascletta

Tous les jours autour des arènes et dans la ville animations avec les peñas.