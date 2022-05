SÈTE : Le trophée Laurent Vidal ce dimanche.

L’association « Laurent Vidal Events » en partenariat avec la ville de Sète et Sète Agglopôle Méditerranée organise ce dimanche le triathlon de Sète – trophée Laurent Vidal, une compétition pour tous.

Crédit photo Ville de Sète©

Cette année, 2 courses distinctes sont au programme, la version XS plus courte le matin avec un départ prévu à 10h et la version S, réservée aux compétiteurs et à l’élite avec un départ à 13h30. Les départs seront donnes du côté de la plage de la fontaine dans le quartier de Villeroy à Sète.

La compétition est rentrée cette année au championnat de France de 3ème division. Des pointures nationales et internationales seront donc présentes avec du beau spectacle en perspective.