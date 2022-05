POUSSAN : Le carnaval du 14 au 18 mai.

Le carnaval fait son grand retour à Poussan du samedi 14 mai au mercredi 18 mai. Au programme, défilé de motos et voitures anciennes, grande cavalcade, bals costumés, branle de la chemise, jugement de la paillasse et la traditionnelle danse du chevalet…

Crédit photo Ville de Poussan©

Le programme des festivités est bien chargé, il y en aura pour les petits et pour les grands nous assure la municipalité.

Un des temps forts, la grande cavalcade, dimanche 15 mai à 14h30, où une dizaine de chars multicolores vont déambuler dans les rues de la commune aux sons des Peñas.

Crédit photo Ville de Poussan©

LE BRANLE DE LA CHEMISE

Un autre des moments forts du carnaval de Poussan se déroulera le mardi. Il s’agit d’une danse dont l’origine remonte aux temps moyenâgeux, relatant un soulèvement populaire contre l’autorité seigneuriale, et qui est spécifique à Poussan : le branle de la chemise.

Un spectacle unique au monde, Chaque année, une pléiade de musiciens

(hautbois et tambours) se donnent rendez-vous à Poussan pour accompagner « les

branleurs » ; ce qui fait de cet événement un des plus importants rassemblements de hautboïstes ! Une chemise blanche, un bonnet sur la tête, une bougie à la main et le tour est joué.

Rendez-vous mardi 17 mai à 21h devant les halles… la soirée se clôturera en musique au foyer de campagne avec la danse du chevalet.