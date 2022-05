SÈTE : La SNSM teste une planche télécommandée révolutionnaire.

Les sauveteurs en mer de la station de Sète effectuent actuellement des tests sur une planche télécommandée derrière génération, un dispositif qui permet de recueillir des personnes à l’eau en toute sécurité...

Crédit photo SNSM Sète©

Ce nouvelle planche, appelé Dolphin 1, est tout simplement un dispositif de sauvetage avec des hélices et un système de télécommande intelligent. Équipée de 2 puissants moteurs et d’une forte flottabilité, la planche a la capacité de tracter 2 personnes. Très visible, le Dolphin 1 est orange vif et monté avec 2 feux de brouillard clignotants à haute pénétration, ce qui rend la bouée très visible sur de longues distances et même par mauvais temps.

Illustration – DR

Les sauveteurs sétois effectuent actuellement des essais en situation, le but étant tout simplement de valider l’utilisation de ce nouveau système dans les prochaines semaines.