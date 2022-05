BÉZIERS : La fête de la nature aux Orpellières.

La Fête de la Nature a lieu chaque année à l’occasion de la journée mondiale de la biodiversité. Cette année en France, 1950 lieux et 965 structures, organisations s’y

associent… dont l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée.

L’entrée du site – DR

Des animations, ateliers, visites, expériences, originaux mais aussi fondamentaux pour la protection des plantes et des animaux de nos écosystèmes, se dérouleront durant 2 jours.

Quoi de plus logique, dans ce contexte, que d’organiser cette fête dans une réserve naturelle (réseau dont au passage, on fête cette année les 40 ans!) à Béziers Méditerranée, ça se passe aux Orpellières… naturellement.

L’Office de Tourisme intercommunal et plusieurs associations du territoire se sont mobilisés pour faire partager au plus grand nombre, l’urgence de la préservation de la Nature, l’impératif de la sensibilisation de tous aux enjeux de la biodiversité… Le tout bien sûr, de manière légère, ludique, originale et étonnante. Au programme :

SAMEDI 21 MAI, 11h-19h

Atelier oiseaux du littoral avec la LPO

Atelier fabrication d’un hôtel à insectes avec Christophe, de l’association AMSLA

Atelier autour des abeilles avec l’association l’abeille sud Hérault

Atelier bombes à graines avec l’association Natura-Lien

Atelier faune marine, animé par l’association AREpb

Expo photo : « la nature reprend ses droits ! ». Photographes d’Urbex Fab et Claudine Costa

A 14h et 17h : « La nature à la loupe ». Balade en famille guidée par Julie Gonnet (animatrice Nature de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée) , pour observer la nature. Durée 1h30.

DIMANCHE 22 MAI, 11h – 19h

Atelier fabrication hôtel à insectes avec l’association AMSLA

Atelier autour des abeilles avec l’association l’abeille sud Hérault

Atelier bombes à graines avec l’association Natura-Lien

Atelier faune marine avec l’association AREpb

Expo photo : « la nature reprend ses droits ! ». Photographes d’Urbex Fab et Claudine Costa

A 14h et 17h : « La nature à la loupe ». Balade en famille guidée par Julie Gonnet (animatrice Nature de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée) , pour observer la nature. Durée 1h30.

A 14h : Balade commentée des Orpellières, animée par Charlotte Guitton, guide

conférencière de l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée. Durée : 2h.

Maison des Orpellières, Chemin de Mer & Soleil, 34 410 SÉRIGNAN-PLAGE

Ateliers et visites : réservation obligatoire dans les Bureaux d’Information Touristique (Béziers Centre Historique, Valras-Plage, Maison de Site de Fonseranes, Maison de site des Orpellières) ou par téléphone : 04 99 41 36 36.

Entrée libre et animations gratuites.