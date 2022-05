FRONTIGNAN : Le Corso fait son retour ce dimanche.

Après 2 ans d’absence, le corso fait son grand retour dans la cité muscatière. En effet, l’équipe du comité des fêtes organise en partenariat avec la ville de Frontignan-la-Peyrade sa grande Cavalcade de Printemps ce dimanche 22 mai, à 14h00.

Crédit photo N.P/34 INFOS©

Après plusieurs mois d’effort et de travail, les chars multicolores vont enfin pouvoir défiler dans les rues du centre-ville. Toujours très active et encline à faire vibrer la commune, l’équipe du comité des fêtes a bien préparé ce rendez-vous festif qui devrait enchanter petits et grands.

Cette année, le Roi des Ventres Bleus fera sa première apparition au sein du cortège, entouré des habituels chars, fanfares et peñas. Ce nouveau personnage va mettre à l’honneur la culture et le patrimoine de la ville. Un grand moment coloré et festif en perspective…

PROGRAMME

▪️Aubades à partir de 10h, maison de retraite Anatole-France puis maison de retraite Saint-Jacques.

▪️Corso à partir de 14h sur les boulevards de la République et Gambetta