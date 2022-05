NATATION : La Thau Swim Trek, une course de nage en eau libre éco-responsable.

La Thau Swim Trek, un évènement sportif pleine nature, co-organisé par Nage aventure, Swim4sea et le Neptune Olympique Frontignan, se déroulera du 26 au 29 mai sur l’étang de Thau. Cette course de nage en eau libre éco-responsable est unique en France.

Crédit photo TST©

Après une édition zéro, limitée par la crise sanitaire, l’édition 1 s’annonce grandiose. En effet, 4 étapes et 5 épreuves vont s’enchaîner sur 4 jours avec un total de 27 kilomètres, la plus grande distance sera 10 kilomètres et la plus petite, 2,5 kilomètres. Chacune des 4 étapes comptera pour la coupe de France de nage en eau libre.

1er étape : Marseillan/Mèze (26.05)

2ème étape : Mèze/Bouzigues (27.05)

3ème étape : Bouzigues/Balaruc (28.05)

4ème étape : Balaruc/Sète (29.05)

UNE COURSE ÉCO-RESPONSABLE

Crédit photo TST©

La veille de ces courses s’organisera dans les villes d’arrivée un ramassage des déchets, tout le monde peut venir collaborer à cette collecte. D’ailleurs tous les participants ainsi que les accompagnateurs y sont conviés. L’an passée, environ 2 tonnes de déchets ont été récoltées sur les berges de l’étang et sous l’eau. Une démarche environnementale à souligner en plus de la compétition…

POUR PLUS D’INFORMATIONS : ICI