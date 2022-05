FISE MONTPELLIER : Retour sur cette journée de vendredi.

Le rendez-vous majeur des sports urbains dans le monde et 3ème évènement sportif gratuit le plus important en France (après le Tour de France et le Vendée Globe) fait de nouveau le plein et la planète sport s’en réjouit !

Crédit photo N.P/34 INFOS©

Difficile d’évoquer toutes les compétitions de ce vendredi 27 mai : il y en avait près de 30 couvrant l’ensemble des 7 sports présentés par le FISE (BMX, Skateboard, Trottinette, Parkour, Breaking, Roller et Bike Life).

Sans oublier les qualifications de la Coupe du monde UCI de BMX Freestyle Park hommes et celles de la Trottinette Freestyle Park Pro hommes qui ont attiré les foules aujourd’hui.

Crédit photo N.P/34 INFOS©

Parmi les moments clés de cette 3e journée, commençons par la finale de la compétition Women Skateboard Pro qui a lancé les hostilités ce matin.

En laissant libre cours à sa technique impeccable, la championne de France Charlotte Hym a mis tous les juges d’accord. Sa solide performance globale et son boardslide final sur le down rail lui permettent de remporter une nouvelle médaille d’or.



Dans l’après-midi, le Crédit Agricole Languedoc Street Park accueillait également les demi-finales de Skateboard Pro Men. Les juges n’ont eu aucun mal à accorder la 1e place au Péruvien Angelo Caro compte tenu de la difficulté des figures qu’il a réalisées. Parmi les moments marquants de son run, citons un kickflip backside 50-50 et un front blunt, big spin front board.

Crédit photo Hurricane – FISE©