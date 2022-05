FRONTIGNAN : Perdus en pleine rue, ils sauvent une cane sauvage et ses petits.

Drôle de suprise, ce vendredi 27 mai pour 2 familles de la cité muscatière, après la découverte d’une cane accompagnée de ses 10 canetons en pleine rue de Frontignan.

Crédit photo M.G/34 INFOS©

Tout a commencé vers 10h où les volatiles ont été aperçus une première fois par Muriel et sa fille, Joëlle, en voiture, au niveau du lotissement, chemin du Rabassou. Puis vers 10h30, la cane et ses petits sont vus un peu plus loin en direction du centre-ville entre la rue des viviers et l’avenue des carrières. Sandrine, une habitante du secteur, a pris tout de suite en charge le convoi un peu particulier avec l’aide de 2 jeunes adolescents en trottinette. Au milieu du trafic, ils ont cherché un endroit plus calme. Puis la frontignanaise a contacté, sur les conseils d’un vétérinaire, la LPO de Villeveyrac, un centre de sauvegarde de la faune sauvage mais en vain car le centre ne gère pas ce type de situation.

Vers 11h30, Muriel et sa fille, repassant dans le secteur, ont aperçu Sandrine et ont décidé d’unir leurs forces pour sauver cette petite famille. Ils ont alors appellé du renfort. Sandrine a contacté son père et Muriel, son mari et sa sœur. A plusieurs, ils sont finalement arrivés à bloquer la maman et ses petits, impasse Guérin. La cane, affolée, s’est envolée à plusieurs reprises puis ils ont réussi après plus d’une heure à la bloquer, avec les canetons, dans le garage d’un résident. Thierry, le mari de Muriel, a alors mis la petite tribu de volatiles dans une cage à chat afin de les relâcher du côté des Salins, un endroit plus adéquate à leur lieu de vie. Chose faite, la cane n’a pas attendu son reste et les petits ont suivi quelques secondes plus tard. Une belle histoire à souligner…

Crédit photo M.G/34 INFOS©

Pour information, la cane était en faite une femelle Tadorne de Belon. Ni tout à fait oie ni tout à fait canard, le Tadorne de Belon est aussi à l’aise sur terre que sur l’eau. Son plumage aux couleurs éclatantes intensément contrastées fait de lui l’un des oiseaux les plus remarquables parmi ceux qui arpentent les vasières des rivages marins d’Europe et d’Asie, son continent d’origine. Il faut savoir que c’est le mâle qui choisit le lieu de ponte souvent à plusieurs kilomètres du lieu de vie alimentaire, peut être en bordure de garrigue dans ce cas. En effet, les tadornes établissent leur nid bien à l’abri au fond d’un trou : dans un terrier de lapin, un creux dans un vieil arbre (jusqu’à 5 m de haut), sous une meule de foin, dans une fissure de rocher ou sous un épais buisson épineux.