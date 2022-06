PALAVAS-LES-FLOTS : Il va y avoir le feu dans les arènes.

Samedi 18 juin, dès 19h, la première édition de la Plaza des pompiers aura lieu dans les arènes de Palavas-les-Flots, une version revisitée du traditionnel bal des soldats du feu qui s’annonce endiablée.

Illustration – 34 INFOS©

L’événement est organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers de Palavas-les-Flots. Restauration, bar et des surprises seront de la partie pour permettre aux participants de festoyer comme il se doit.

Attention, le droit d’entrée est de 5€ avec une consommation de 19h à 21h et à partir de 21h, il passera à 10€.

Côté musique, c’est DJ Getdown qui sera aux commandes de la soirée. Véritable globe-trotter depuis plus de 20 ans et finaliste des championnats Dj’s DMC, ce performer a joué aux côtés des plus grands DJs de la planète. En quelques années, il s’est construit une véritable communauté de fans à travers le monde, grâce à ses productions et remixes toujours efficaces. Samedi prochain il sera aux platines de la Plaza pour enflammer les arènes jusqu’à 1h du matin. Un événement qui s’annonce déjà grandiose…