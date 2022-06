FRONTIGNAN-LA-PEYRADE : Premier feu d’artifice de la saison sur le bassin de Thau.

La ville de Frontignan-la-Peyrade, en partenariat avec les associations de la commune, organise du vendredi 17 au dimanche 19 juin, la traditionnelle fête de La Peyrade.

Le coup d’envoi de ces 3 jours de fêtes sera marqué comme chaque année par le traditionnel feu d’artifice qui lancera officiellement la saison estivale et le début des festivités.

Un programme varié pour petits et grands attend les fêtards : joutes sur chariots, concours de boules carrées, joutes traditionnels, fête foraine, bals…

Cette année la fête reprend toute sa place dans le quartier de La Peyrade, avec 3 jours de fêtes pour petits et grands !

Au programme cette année :

▪️Fête foraine du 17 au 19 juin 2021, de 18h à minuit, place Gabriel-Péri

Vendredi 17 juin

▪️19h – Scène urbaine : Graff et DJ

Les jeunes DJ frontignanais montent sur scène et rivalisent avec les plus expérimentés, ils sont accompagnés de Len, Kak, Pdv, Chaibotch, Fadelselecta, Royakilla, Orly, Kooseyl et Samy.

Soirée orchestrée par FLPStudio34.

Spectacle d’hypnose avec Hicham Benjoudar

▪️21h30 – Distribution de lampions

▪️22h – Défilé musical suivi du feu d’artifice, quai du Pavois

▪️22h45 – Soirée DJ Sakojaz