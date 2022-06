INCENDIES : Le SDIS 34 se sépare des Air Tractors.

Après environ 20 ans de collaboration, le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault a décidé de se séparer des Air Tractors pour accueillir une nouvelle flotte composée de 3 Trush Commander.

Le Trush Commander 710P – DR

En effet, suite à un appel d’offre, la société espagnole Plysa a remporté le marché. Ce nouvel entrant, filiale d’Air Nostrum, compagnie aérienne régionale d’Iberia, possède en particulier une flotte de 20 avions Trush Commander 710P. Le Trush est un appareil très maniable dérivé des avions d’épandage agricoles et capable d’opérer à pleine charge depuis des pistes de moins de 500 mètres malgré une capacité d’emport de près de à 2 800 litres d’eau ou de retardant, pour information un Canadair embarque 6 000 litres à chaque « écopage ». Des performances qui permettent en particulier de travailler au cœur des régions montagneuses au relief difficile et ne comportant pas de point d’eau adaptées aux Canadair. L’avionique du Trush 710P est également particulièrement moderne, avec des caméras HD et une capacité de transmission en temps réel des images à un centre opérationnel pour une meilleure coordination des moyens.

Crédit photo SDIS34 ©

Les avions seront basés au Pélicandrome de l’aéroport civil de Béziers Cap d’Agde et sont opérationnels. Ces avions sont loués par le Conseil Départemental durant la saison « risques feux de forêts ».

Crédit photo SDIS34 ©

Au revoir et merci aux pilotes des Air Tractors et bienvenu aux nouveaux arrivants pour cette saison qui s’annonce compliquée.