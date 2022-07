HÉRAULT : Les forestiers-sapeurs opérationnels dès le 04 juillet.

Ce mercredi, nous avons pu rencontrer, en pleine formation, les sapeurs-forestiers du coeur d’Hérault du côté du lac du Salagou. Ils seront opérationnels dès le 4 juillet pour une nouvelle saison.

Crédit photo T.VARIN/34 INFOS©

Depuis plus de 40 ans, les forestiers-sapeurs œuvrent à l’entretien et à la préservation des 200 000 hectares de garrigues, bois et forêts du département de l’Hérault.

Les 105 agents plus 11 saisonniers répartis en 15 groupes de 6 à 8 forestiers-sapeurs territorialisés, plus une équipe mobile de 6 agents basés à Gignac, sont à pied d’œuvre 10 mois sur 12. Ils s’occupent aussi de l’entretien des équipements de défense des forêts contre les incendies répartis (DFCI) dans les forêts du département, soit les 17 tours de guet, 2 020 kilomètres de pistes, 231 citernes d’eau et les barrières.

Crédit photo T.VARIN/34 INFOS©

Crédit photo T.VARIN/34 INFOS©

Pendant 2 jours, une formation feux de forêts s’est déroulée du côté du lac du Salagou près de Clermont-l’Hérault. Une douzaine de personnels ont donc été formée sur différentes techniques : cartographie, mise en pompe, utilisation des radios et des véhicules en hors chemin afin d’être prêt pour la saison qui débute ce 04 juillet.

Crédit photo T.VARIN/34 INFOS©

CHIFFRES CLÉS



▪️40 ans d’existence.

▪️ 2 020 km de pistes DFCI (Défense des forêts contre les incendies).

▪️850 km de réseau de surveillance.

▪️105 forestiers-sapeurs du Département et 11 saisonniers

▪️10 minutes : délai moyen d’intervention(300 en 2021)

▪️45 patrouilles chaque été sont réparties sur ▪️53 îlots de surveillance.

▪️3 780 km² de surface surveillée, soit 70% du département.