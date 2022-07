FRONTIGNAN : Le bal des pompiers signe son grand retour, le 13 juillet.

Après 5 ans d’absence, l’amicale des sapeurs-pompiers de Frontignan réorganise le traditionnel bal des pompiers. L’événement aura lieu mercredi 13 juillet au centre de secours de Frontignan.

C’est l’événement que l’amicale des sapeurs-pompiers de Frontignan attendait avec impatience. Cette année, le bal des pompiers fait son grand retour à la caserne près des arènes !!! Il se déroulera le mercredi 13 juillet à partir de 19h jusqu’à 2h00.

Le centre de secours de Frontignan – N.PODÉROSO/34 INFOS©

Côté restauration, tout est prévu, brasucade, tielles, pizzas, frites et planche de charcuteries-fromages, de quoi bien se restaurer autour d’un petit verre.

Côté musique, « Le Daron » alias Didier Sabatier sera aux platines. DJ depuis plus de 25 ans, il est reconnu dans le milieu comme un véritable agitateur de foule.

Une parenthèse originale qui va permettre aux soldats du feu de penser à autre chose et d’oublier les contraintes d’une profession souvent difficile et dangereuse. Ce moment festif sera aussi l’occasion pour le public de rencontrer et de discuter avec les sapeurs-pompiers en dehors du cadre de leur intervention.