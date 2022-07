LUNEL : 30 000 cendriers distribués sur les aires d’autoroutes.

Une campagne de sensibilisation itinérante et 30 000 cendriers de poche distribués sur les aires de VINCI Autoroutes pour prévenir les incendies cet été sur la route des vacances.

A l’occasion des premiers départs en vacances, et alors que plusieurs importants incendies de végétation se sont déjà produits ces dernières semaines dans le sud de la France, la Fondation VINCI Autoroutes et l’Entente Valabre – Entente pour la forêt méditerranéenne lancent une nouvelle campagne de prévention itinérante.

Aujourd’hui, toute la journée, les acteurs de cette campagne, forestiers-sapeurs, sapeurs-pompiers, DDTM 34, CCFF, fondation Vinci, entente Valabre, seront présents sur l’aire d’Ambrussum près Lunel pour une journée de sensibilisation.

Celle-ci se déploiera sur 6 aires du réseau VINCI Autoroutes situées sur l’arc méditerranéen, tous les vendredis et samedis, du 8 juillet au 13 août. L’objectif de cette opération est de sensibiliser les automobilistes et les vacanciers au risque d’incendie provoqué par les jets de mégots sur la route et dans la nature.

En effet plus d’un fumeur sur quatre reconnait qu’il lui arrive de jeter son mégot par la fenêtre de sa voiture. Et chaque année, en France, des milliers d’hectares de forêt partent en fumée, entraînant des dégâts souvent irréversibles sur la faune et la flore.

Cette campagne de sensibilisation s’organise autour d’une exposition itinérante qui célèbre les magnifiques massifs forestiers méditerranéens, saisis par le photographe aixois Camille Moirenc et, en contraste, qui présente les conséquences dramatiques des incendies sur le patrimoine naturel, les populations et les activités économiques. A chaque étape, des équipiers de l’Entente Valabre et de la Fondation VINCI Autoroutes iront à la rencontre des vacanciers, avec des supports pédagogiques pour leur rappeler les gestes et imprudences à ne pas commettre pour éviter un départ de feu.

Cette sensibilisation s’étendra à l’ensemble des aires animées du réseau VINCI Autoroutes, où 30 000 cendriers de poche seront également distribués aux fumeurs lors de leurs pauses.