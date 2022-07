SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE : Le feu est contenu, 800 hectares de végétation détruits.

Ce mercredi matin, l’incendie situé sur les communes de Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Gignac et Aumelas est contenu. La tête de feu est fixée aux portes de Saint-Paul-et-Valmalle. Des points chauds perdurent : les pompiers continuent le traitement des lisières du feu.

Le feu est fixé – Crédit photo 34 INFOS ©

L’incendie a parcouru une distance 8 kms, pour une surface de 1000 hectares, au total, 800 hectares de végétation brûlés.

D’importants moyens humains et matériels restent déployés pour maîtriser les feux. Au total, près de 650 sapeurs-pompiers sont engagés, comprenant 400 pompiers de l’Hérault et 250 pompiers issus de colonnes de renforts zonaux. Les moyens aériens de la cellule départementale des pompiers interviennent également sur le secteur. On déplore 5 sapeurs-pompiers blessés légèrement pris en charge par les moyens médicaux du SDIS 34.

Crédit photo SDIS34 ©

Aucune habitation n’a été touchée par le feu.

Les personnes évacuées hier sur le secteur d’Aumelas (Mas Arnaud et Mas d’Encoste) peuvent regagner leurs domiciles.

Les incendies qui se sont par ailleurs déclarés à Puéchabon et Saint-Jean-De-La-Blaquière sont éteints.

Une cellule de crise est toujours active en préfecture, ainsi qu’un poste de commandement opérationnel à Gignac.

La gendarmerie nationale assure la sécurisation de la zone. Les routes départementales RD 139, RD 114 et RD 619 restent fermées à la circulation.