SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIÈRE : Un sapeur-pompier volontaire du SDIS 34 interpellé.

Un homme a été interpellé à Saint-Jean-de-la-Blaquière dans la nuit de mardi à mercredi et placé en garde à vue par les gendarmes. Il est soupçonné d’avoir allumé à plusieurs reprises des incendies dans ce secteur du département depuis le mois de mai.

Selon nos informations, le mis en cause est un sapeur-pompier volontaire de 35 ans au centre de secours de Saint-Jean-de-la-Blaquière.

Après plusieurs mois d’enquête de la brigade de recherches de Lodève, l’homme a pu être interpellé. Il est soupçonné d’avoir allumé plusieurs feux sur ce secteur, au moins 8, notamment le 26 mai à Saint-Privat (3 départs de feu) mais aussi la nuit dernière sur Saint-Jean-de-la-Blaquière (4 départs de feu). A chaque fois, son véhicule a été aperçu sur les secteurs concernés.

L’individu a été placé en garde à vue cette nuit dans le cadre d’une procédure pour dégradations volontaires par incendie. L’enquête va se poursuivre afin de savoir s’il est à l’origine d’autres feux comme celui du 17 juin sur Saint-Jean-de-la-Blaquière où 16 hectares de végétation ont été détruits.

Cette interpellation intervient alors que 800 hectares ont brûlés depuis mardi sur la commune de Saint-Bauzille-de-la-Sylve. Le parquet souligne que cet incendie n’a aucun lien avec les investigations menées pour parvenir à cette interpellation.

A noter que le Préfet de l’Hérault, le président Kléber Mesquida, ainsi que le Contrôleur Général Eric Florès, Chef du Corps départemental des sapeurs-pompiers de l’Hérault et directeur du SDIS, condamnent avec la plus grande fermeté de tels agissements inacceptables, intolérables et inadmissibles. Le SDIS de l’Hérault a suspendu le pompier concerné à titre conservatoire.