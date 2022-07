FRONTIGNAN : Stromae dans une villa de luxe pour son dernier clip.

L’artiste Stromae a choisi Frontignan pour tourner son dernier clip « Mon amour ». Le chanteur belge est venu réaliser son clip dans une magnifique villa de luxe en bord de mer.

Crédit photo la villa MIRAMAR©

En effet, l’équipe de production de l’artiste a investi pendant 3 jours la villa Miramar située à Frontignan-Plage, avenue Ferdinand de Lesseps. La demeure est en fait une maison d’hôtes d’exception, bénéficiant d’un cadre idyllique. Conciliant modernisme et bien-être absolu, la villa Miramar dispose de 4 chambres d’hôtes et d’une cabane insolite… toutes ouvertes sur la mer avec une vue imprenable. C’est dans ce lieu que Stromae a tourné son nouveau clip et a fait une nouvelle collaboration.

Une collaboration inattendue.

Ce n’est plus un secret pour personne, Stromae est l’un des artistes francophones les plus reconnus à l’international. Et le chanteur belge multiplie les collaborations pour tisser un lien fort avec le public du monde entier, à travers des duos avec Lorde (Meltdown) ou Coldplay (Orphans) mais aussi des clips pour Dua Lipa (IDGAF) ou Major Lazer. D’ailleurs, sa tournée mondiale fera escale au prestigieux Madison Square Garden de New York pour 2 concerts les 21 et 22 novembre prochains.

Aujourd’hui, Stromae crée l’événement avec une nouvelle collaboration. Afin de continuer la promotion de son dernier album « Multitude » (près de 200.000 ventes en France), le chanteur belge dévoile une nouvelle version de son dernier single « Mon amour », en duo avec Camila Cabello, chanteuse et actrice cubano-américaine.

Le 20 juin dernier, après un rapide casting, le tournage du clip a débuté et c’est ce mercredi 27 juillet, sur sa chaîne YouTube que l’artiste international a dévoilé la nouvelle version de son titre « Mon Amour ». Résultat, le duo s’amuse à caricaturer les comportements de candidats de télé-réalité dans le clip hyper coloré et amusant.