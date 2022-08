GARD : Un pompier héliporté après avoir été gravement brûlé dans l’incendie d’Aubais.

Ce dimanche vers 15h un violent feu de végétation a éclaté aux abords de la route départementale 12 sur la commune d’Aubais, 6 pompiers ont été blessés dont un gravement.

Crédit photo 34 INFOS©

A leur arrivée, les premiers engins ont été confrontés à deux départs de feu en pinède, séparés de quelques centaines de mètres. Si le second a été rapidement stoppé et n’a détruit que 5 hectares, le premier a quant à lui parcouru et détruit 350 hectares de pinèdes et de chênes verts.

Côté matériel, un bilan provisoire fait état de 2 maisons touchées par les flammes, de 2 hangars de stockage divers de 70 m² et d’un mobil-home détruits par le feu. Il n’y a pas eu de victimes parmi les civils.

6 sapeurs-pompiers blessés

Côté sapeurs-pompiers du Gard déplorent 6 blessés parmi les soldats du feu, qui ont été immédiatement pris en charge par le personnel du service de santé du SDIS, présent sur les lieux de l’intervention pour assurer le soutien sanitaire des intervenants.

Suite à un changement violent et soudain de la direction du vent, un camion citerne a brûlé partiellement. Malgré les procédures se sécurité engagées immédiatement, 3 sapeurs pompiers ont été blessés légèrement et sont en état de choc, un quatrième est plus gravement brûlé aux mains et au visage, il a été évacué par hélicoptère dans un état grave au centre hospitalier de Montpellier, il est actuellement en cours de soin au CHU de Lapeyronie, son pronostic vital n’est pas engagé.

Crédit photo SDIS30©

Les 3 premiers blessés resteront en observation à l’hôpital de Nîmes Caremeau.

Par ailleurs, 2 sapeurs pompiers victime d’un coup de chaleur ont été également pris en charge par le soutien sanitaire, et après une période de repos ils ont repris la lutte.

Une cellule médico psychologique a été immédiatement mise en place par les services de santé du SDIS 30.

Un camion citerne feu de forêt du SDIS 34 venu en renfort a également partiellement brûlé. Les 4 sapeurs pompiers sont indemnes et ont regagné leur département.

Un véhicule de la gendarmerie a également été partiellement brûlé durant les évacuations. Les gendarmes présents à bord sont indemnes.

Dès les premiers instants de la lutte, les sapeurs pompiers, guidés par l’avion de reconnaissance, ont effectué la protection d’un centre équestre et la mise en sécurité de 2 personnes âgées dans une habitation individuelle. Plusieurs quartiers d’Aubais ont été évacués préventivement par la gendarmerie.

Le pré positionnement sur le terrain, au plus prêt du risque, de moyens importants issus du SDIS 30 et de la colonne de renfort Est/Auvergne, a permis au CODIS 30 d’engager rapidement de nombreux véhicules incendie. De nombreuses habitations menacées ont été sauvegardées par les actions décisives et l’engagement total des soldats du feu au sol, appuyés par les nombreux largages effectués par les avions de la sécurité civile, 9 pour le

DASH, 80 pour les canadairs et 57 pour les 2 hélicoptères bombardiers d’eau

du SDIS 30.

Crédit photo SDIS30©

Plus de 650 pompiers engagés.

Actuellement 530 sapeurs pompiers et 170 engins sont engagés, ils proviennent du SDIS 30 mais aussi des colonnes Est/Auvergne, Occitanie 2, du SDIS de l’Hérault, SERRA 2, du détachement de l’unité instruction de la sécurité civile, le DIR Provence et 1 groupe urbain du SDIS du Vaucluse.

De plus, 2 Colonnes de renfort en provenance des SDIS de la Lozère, de l’Aveyron et du Var vont compléter le dispositif en première partie de nuit, portant le nombre de sapeurs-pompiers à 670 et 194 engins de lutte.

Actuellement, le feu dont l’intensité baisse fortement, est en évolution favorable mais il n’est pas fixé.

Les sapeurs pompiers vont lutter toute la nuit pour protéger les habitations et circonscrire le feu.

Les fumées ne perturbent pas la circulation sur l’autoroute A9.

Le véhicule de poste de commandement de niveau site et sa chaine de commandement renforcée feux de forêt est activé au stade d’Aubais, sous le commandement du Colonel Jacques Pages.

Une salle polyvalente a été mise à la disposition des sapeurs pompiers par la mairie, pour mettre en place la zone de soutien aux intervenants, sous la gestion d’un médecin du SDIS 30 et accueillir la population.

La gendarmerie nationale est présente sur le sinistre pour sécuriser les lieux et faciliter les cheminements des véhicules sapeurs pompiers.

Durant cette intervention l’autoroute A9 a été coupée dans les 2 sens, elle est actuellement rouverte intégralement, la circulation ayant repris dans les deux sens.

A noter qu’une ligne électrique haute tension de 20.000 volts a été coupée pour permettre l’action des secours en toute sécurité.