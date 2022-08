LOZÈRE : 4 pompiers blessés dont 2 gravement en retour de mission.

Ce mercredi après-midi, en retour d’un feu sur la commune de Pierrefiche (48), un camion citerne feu de forêt, avec 4 pompiers à bord, a fait une violente sortie de route au niveau du hameau de Rocles.

Un CCF du SDIS48 – DR

Selon les premiers éléments, l’engin de lutte aurait fait un ou 2 tonneaux avant de s’immobiliser sur ses roues. D’importants moyens ont tout de suite été engagés par le commandement du SDIS 48 avec plusieurs ambulances et notamment l’intervention de 2 hélicoptères de la sécurité civile, le DRAGON34 et le DRAGON48.

A l’arrivée des secours, 2 Sapeurs-pompiers, légèrement ont été pris en charge puis transférés au au centre hospitalier le Puy-en-Velay et à l’hôpital de Mende.

Les 2 autres pompiers ont été médicalisés sur place. Classés en urgence absolue, ils ont été héliportés sur le CHU Lapeyronie de Montpellier.

Une enquête a été ouverte par les gendarmes car les raisons de la sortie de route reste à déterminer.