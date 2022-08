CAP D’AGDE : Le Fort Brescou va s’embraser ce soir.

Ce vendredi 05 août, à 22h30, le Fort Brescou va s’embraser pour la 19ème fois. Un spectacle pyrotechnique unique dans la région.

Illustration – DR

Chaque année, c’est un événement toujours très attendu. Et le public ne s’y trompe jamais. Réunis sur les plages Rochelongue, Richelieu et de la Bonne Mère, tout comme sur les quais du Vieux-Port ou à la Grande Conque, les spectateurs pourront assister à un spectacle pyrotechnique enchanteur dans un site unique : l’embrasement du Fort de Brescou.

L’île de Brescou se trouve dans le territoire de la commune d’Agde, à environ un demi mille marin de l’entrée de port Richelieu et à un peu moins de trois milles de l’embouchure de l’Hérault.

D’origine volcanique, elle a une superficie de 0,5 hectare. Sur cette île se trouve un fort actuellement en pleine rénovation, qui comprend un vieux fanal, toujours visible, et le phare moderne. L’île est restée terrain militaire jusqu’en 1889, date à laquelle le fort fut déclassé par les armées et attribué au service des Ponts et Chaussées. Elle appartient aujourd’hui à la commune d’Agde.

C’est à moins d’un kilomètre de la côte et donc visible de toute la baie que le feu d’artifice sera tiré. Durant 25 minutes, les bombes colorées et multiformes vont exploser en groupes coordonnés alors que les fortifications du Fort vont se parer d’un rouge flambant.