LAVÉRUNE : Violente sortie de route, un enfant de 4 ans en urgence absolue.

Ce dimanche en fin d’après -midi, les sapeurs-pompiers de l’Hérault sont intervenus sur un grave accident de la circulation au niveau de la route départementale 5 sur la commune de Lavérune.

D’importants moyens ont tout de suite été engagés par le commandement du SDIS 34 avec l’appui médical d’une équipe du SMUR.

Illustration – DR

A l’arrivée des secours, les sapeurs-pompiers ont constaté qu’un véhicule, avec 4 personnes à bord, un couple et leurs 2 enfants, avait fait une violente sortie de route finissant sa course dans un arbre. Le conducteur du véhicule, un homme d’une trentaine d’années, a pu sortir du véhicule par ses propres moyens. Gravement blessé, celui-ci a rapidement été pris en charge par les secours, le premier bilan a fait état d’une possible fracture aux jambes. La passagère, âgée d’une trentaine d’années, ainsi que sa fille de 2 ans. ont été légèrement blessées. La dernière victime, un petit garçon de 4 ans, classé en urgence absolue, a du être médicalisé sur place après une opération de désincarcération. Tous les blessés ont été transportés par ambulances au centre hospitalier Lapeyronie de Montpellier.

Selon les premières constatations, la vitesse ne serait pas la cause de cette sortie de route. Une enquête a été ouverte par les gendarmes afin de déterminer les raisons de cet accident.