FRONTIGNAN : Family Piknik, c’est ce weekend, retrouvez toutes les infos…

Le festival électro inter-générations Family Piknik débarque pour la première fois au coeur de l’Archipel de Thau, du côté de Frontignan, les 13 et 14 août prochain.

Les arènes de Lunel le weekend dernier – Crédit photo Patandpatate / Your Wolf Agency

Après un Opening et un premier weekend du côté des arènes de Lunel grandiose, le festival arrive dans la cité muscatière.

En plein air, de 13h à 1h, pendant 2 jours consécutifs, (attention suite aux prévisions météo et les fortes chaleurs annoncées pour ce week-end, l’horaire d’ouverture prévu initialement à 11h a été modifié, il passe à 13h) vous pourrez vibrer en famille ou entre amis au coeur d’un décor végétal à l’air marin, au rythme des musiques électroniques, dans une ambiance conviviale unique en France.

Les équipes techniques du festival ont déjà commencé l’installation des structures – 34 INFOS©

Deux scènes open-air, une zone détente Chill, et une zone kids dédiée ouverte de 11h à 20h00. La spécificité de Family Piknik est d’accueillir toutes les générations au sein d’une journée consacrée aux musiques électroniques « underground ». Les plus jeunes accompagnent leurs parents et leurs grand-parents, sachant que l’entrée est offerte aux moins de 14 ans, aux plus de 55 ans ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite. Pour les enfants, un espace ludique est mis à disposition, avec des animations et une surveillance renforcée. Pique-nique, jeux aquatiques, différents ateliers, tout est fait pour que les enfants s’amusent tout autant que leurs parents.

Une programmation de haute volée.

Au niveau de la programmation, Family Piknik continue sur sa lancée et s’affirme encore un peu plus comme la destination de choix des meilleurs DJs internationaux puisqu’on retrouvera sur ce week-end 2 une pléiade d’artistes très rares en France, dont la plupart joueront en exclusivité sur la scène de Family Piknik. Le samedi 13 août sera axé sur le meilleur de la House Music, avec un enchaînement inédit entre la légende américaine de la House, Danny Tenaglia, qui viendra partager sa science des platines pendant 3 heures en plein après-midi, avant de laisser place au phénomène Fisher, l’artiste qui bouscule tous les codes de ce genre musical depuis la sortie de son tube ‘Losing It’. Il s’agira de sa seule apparition de l’été en France.

Le néerlandais Oliver Heldens, classé au Top100DJs depuis 2013, sera ensuite convié à faire monter cette soirée en pression avec un set sous sa facette dark techno, HI-LO.

Tom Pooks conclura la soirée du samedi 13 août en B2B sur la main stage avec son complice Joy Kitikonti.

Le lendemain, le menu sera copieux et fabuleux pour tous les amoureux de Deep et Mélodic, avec un back-to-back exclusif et inédit entre l’Allemand Dixon et le Suisse Jimi Jules, qui vient de sortir son premier album. Le jeune Italien Innellea, coqueluche du label Afterlife, la très select Öona Dahl, Joris Voorn ou encore l’homme au chapeau, Kölsch, seront aussi de la partie ce jour-là.

En complément de la main stage, une Family Stage plus intime sera mise en place dans les arènes de Frontignan, avec un groove omniprésent incarné par Super Flu, Cioz b2b Sam Shure, Kadosh, TERR, Nico Morano, Sascha Braemer, KEENE ou encore les artistes du label Family Piknik Music Mood Gorning, Albanø, Diamond Dealer et Bartok & Canadas.

Un événement éco-responsable.

Les responsables du festival s’engagent depuis 6 ans à développer un festival éco-responsable soucieux de l’environnement et porteur de nombreuses valeurs auprès de ses festivaliers :

– Eco-cups (gobelets réutilisables) dès 2016.

– Partenariat actif avec le collectif Project Ocean Rescue.

– Cendriers de poches pour sensibiliser sur la pollution des mégots. En 2022, un procédé de traitement par transformation végétale (champignons) sera testé.

– Confettis bio-dégradables.

– Tri sélectif des déchets produits pas les festivaliers.

– Dès 2019, objectif zéro plastique sur le festival. En 2021, une citerne à eau a ainsi remplacé la vente de bouteille d’eau plastique. En 2022, l’eau sera distribuée dans des briques 100% recyclables et elles-mêmes fabriquées à base de matériaux recyclés.

– Privilégier les circuits courts pour les food-trucks et dans le choix de nos prestataires.

– Utilisation de papier recyclé et sacs coton bio.

– Pré-ventes et contrôle tickets dématérialisé (e-tickets).

– Système Cashless dématérialisé pour l’encaissement des festivaliers aux bars et food-trucks.

– Encouragement aux transports en commun et co-voiturage de par nos partenariats avec la SNCF, Hérault Transport, les différentes Agglomérations concernées.

Infos pratiques

Ce weekend est kids-friendly, une zone enfants ombragée avec de nombreux jeux et activités sera mise en place. Gratuit pour les enfants de 6 à 14 ans, accompagnés d’un adulte.

La gare SNCF de Frontignan se trouve à 4 minutes à pied de notre dancefloor. Il y a 37 trains / jour entre Montpellier Saint-Roch et Frontignan, pour un trajet de 10 minutes seulement et un ticket en dessous de 5€. Il y a aussi une liaison train entre Sète et Frontignan (4 minutes de trajet).

Des navettes retour seront mises en place pour assurer la liaison Frontignan / Montpellier à la fin du festival.

En voiture, il faut compter 30 minutes environ entre Montpellier et Frontignan, 20 minutes entre Sète et Frontignan.

Early Bird : 40€ (1 jour) / 60€ (2 jours) valable pendant 1 mois – Regular : 50€ (1 jour) / 70€ (2 jours) – Backstage : 100€ (1 jour) / 150€ (2 jours) – Formules VIP pour 5 ou 10 personnes (incluant un crédit boissons)

GRATUIT pour les enfants de 6 à 14 ans, les seniors de plus de 55 ans et les personnes à mobilité réduite. – Cet événement est accessible aux bénéficiaires du PASS CULTURE : https://pass.culture.fr