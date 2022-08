CAP D’AGDE : Les Brescoudos débarquent ce dimanche.

La 33ème édition du Brescoudos Bike Week (BBW), le plus grand rassemblement de motards dans le Sud commence dans l’Hérault ce dimanche pour une durée de 8 jours.

Crédit photo Brescoudos ©

Le rassemblement des motards est devenu incontournable depuis plus de 30 ans maintenant dans le Sud. Tous les ans, des centaines de passionnés de Harley Davidson, Custom, Goldwing et Trikes se retrouvent au Cap d’Agde, siège du club de motards Les Brescoudos, afin de partager des repas, des balades ou encore des concerts tout au long de la semaine.

LE PROGRAMME

DIMANCHE 28 AOÛT

De 8h30 à 9h30 : Pour la région de Montpellier, départ de Macadam Moto, café et croissant offerts

De 9h00 à 11h00 : LE CAP D’AGDE, esplanade Pierre-Racine, inscriptions,

De 9h30 à 11h00 : LE CAP D’AGDE, quai Saint Martin, petit-déjeuner traditionnel des commerçants

11h15 : départ direction VILLENEUVE-LES-BÉZIERS

12h15 : VILLENEUVE-LES-BÉZIERS, accueil par Mado la Niçoise, repas à 13h, présentation de Miss Brescoudos 2022, concours de look (thème : le corps médical en folie) en présence de Miss Brescoudos à 14h15 (inscriptions de 10h à 13h, tous les participants seront récompensés), stands. Animations avec Damien B. et I. Tona

17h00 : départ de VILLENEUVE-LES-BÉZIERS direction COLOMBIERS

18h00 : COLOMBIERS, repas à 20h, animations

LUNDI 29 AOÛT

De 9h30 à 11h30 : LE CAP D’AGDE, esplanade Jean Racine, accueil et inscriptions

9h30 à 11h : LE CAP D’AGDE, quai Saint Martin, association des commerçants, petit déjeuner campagnard

11h30 : départ direction SAINT-PARGOIRE

12h30 : SAINT-PARGOIRE, repas à 13h15, animation par La Peña del Sol, stands

16h30 : départ direction LE CAP D’AGDE

17h30 : LE CAP D’AGDE, centre port, sangria* au bar l’Amnésia

19h30 : LE CAP D’AGDE, camping de la Clape, brasucade, animations, concert

MARDI 30 AOÛT – Journée Grand Orb

8h00 : LE CAP D’AGDE, regroupement des motos sur le parking d’Hyper U à Agde

8h15 : Départ de la balade direction Lamalou Les Bains

9h30 : LAMALOU-LES-BAINS, inscriptions, petit-déjeuner

11h15 : départ de la balade direction LE POUJOL-SUR-ORB

11h30 : LE POUJOL-SUR-ORB, repas, concours de kilts, stands

16h00 : départ de la balade direction BEDARIEUX

16h30 : BÉDARIEUX, Le Chantier, goûter, concert

18h15 : départ de la balade direction AGDE

19h30 : AGDE, apéro dinatoire au V and B, animations

MERCREDI 31 AOUT

9h00 : LE CAP D’AGDE, inscriptions esplanade Jean Racine, petit-déjeuner à la brasserie La Cantine

11h15 : départ direction balade AGDE

12h00 : AGDE, repas dans les restaurants partenaires

15h30 : LE GRAU D’AGDE, goûter, stands

17h45 : LE CAP D’AGDE, village naturiste, accès réglementé, rafraîchissements, animations

JEUDI 01 SEPTEMBRE

8h00 : LE CAP D’AGDE : regroupement des motos devant le parking Hyper U à AGDE

8h15 : départ balade direction CREISSAN

9h15 : CREISSAN, inscriptions, petit-déjeuner

11h15 : départ balade direction NARBONNE-PLAGE

12h30 : NARBONNE PLAGE : repas dans les restaurants partenaires, concours de tatouages, stands

16h30 : départ balade direction BESSAN

18h00 : BESSAN, Le Premier c’est le rosé avec les Brescoudos, repas (chili con carne de 20h à 21h30), danse avec ADC Country, danse de l’âne avec l’âne de Bessan, DJ

VENDREDI 02 SEPTEMBRE

9h00 à 11h15 : AGDE, parking Hyper U, inscriptions sur la terrasse de l’Hippopotamus, petit-déjeuner

11h15 : départ balade direction NARBONNE

12h15 à 16h15 : NARBONNE : repas dans les restaurants partenaires, stands

16h30 : départ direction MARAUSSAN

17h30 : MARAUSSAN, Acti Pneus, goûter, animations

18h30 : départ direction SERVIAN

19h00 : SERVIAN, repas à 20h30 (bœuf à la broche), animations, stands, concert de Hugues Jouary-Darvey

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

9h à 11h15 : LE CAP D’AGDE, restaurant L’Anantara, place Terrisse, petit déjeuner, inscriptions

11h30 : regroupement des motos, départ balade direction BÉZIERS

12h30 : BÉZIERS, repas dans les restaurants partenaires, concert, stands

16h30 : départ balade direction LE CAP D’AGDE

17h30 : LE CAP D’AGDE, quai Saint Martin, sangria* de l’association des commerçants

18h30 : LE CAP D’AGDE, parvis du Palais des Congrès et du Casino Barrière, inauguration du buste du père Guy Gilbert offert par les Brescoudos à la ville d’Agde en présence de Gilles d’Ettore, maire d’Agde, et de Guy Gilbert, exposition des plus belles motos et des plus beaux trikes sélectionnés par le jury

21h00 : arènes du CAP D’AGDE, Concert “Toi ma gueule”, Johnny Revival, Tribute au«Taulier» (14 artistes sur scène), 1ère partie «Jolie Môme»

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

9h00 à 11h : LE CAP D’AGDE, inscriptions, petit déjeuner devant le casino Barrière

10h00 : LE CAP d’AGDE, église St Benoît, messe célébrée par les pères Yannick Casajus et Guy Gilbert

11h00 : LE CAP d’AGDE, devant le Casino Barrière,bénédiction des motos par les pères Yannick Casajus et Guy Gilbert, en présence de Gilles D’Ettore, maire d’Agde et de Miss Brescoudos

12h00 : départ balade direction Sète

13h00 : SÈTE, repas de 13h30 à 14h30, stands, animations, concert

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé

(Programme sous réserve de modifications)