MÉTÉO : L’Hérault en vigilance rouge, 3 hélicoptères demandés en appui.

Depuis 16 heures, les services de Météo France ont placé le département de l’Hérault en vigilance ROUGE « pluie-inondation » et « orages », ainsi qu’en vigilance JAUNE « crues ».

Crédit photo J.ELVIRA/34 INFOS©

Un épisode orageux stationnaire exceptionnel a concerné l’Est de l’Hérault, avec des quantités d’eau tombée de l’ordre 150 mm. De nouvelles précipitations sont attendues ces prochaines heures de l’ordre de 100 mm, portant le cumul à 200 voire 250 mm localement.

Crédit photo V.OULHEN/34 INFOS©

Le préfet de l’Hérault Hugues Moutouh a activé la cellule de crise en préfecture.

Le SDIS de l’Hérault a engagé des moyens importants dans la partie Est de l’Hérault : 250 effectifs mobilisés, dont 10 unités de 4 sauveteurs aquatiques ainsi que 10 groupes de protection inondation (engins). 3 hélicoptères Dragon de la sécurité civile sont également demandés en appui.

Le préfet de l’Hérault appelle à plus grande vigilance et invite la population à s’informer et rester à l’écoute des consignes de sécurité des autorités dans les médias et sur les réseaux sociaux en suivant les comptes officiels.