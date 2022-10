MONTPELLIER : Ouverture de La Clique, un concept store original.

La Clique, nouvelle boutique friperie et créateur a ouvert ses portes récemment au 8 rue de la Carbonnerie dans l’écusson Montpelliérain. Ce vendredi, de 18h à 22h, une soirée d’inauguration est prévue pour l’occasion.

Crédit photo 34 INFOS©

La Clique, c’est une boutique pas comme les autres avec une sélection riche et intemporelle de New Older, des créations originales de Ludo Qaak et bien sûr la nouvelle collection acidulée et unique de Gala Prz.

Pour fêter officiellement le lancement de la nouvelle boutique, Virginie, la responsable des lieux a décidé d’organiser une soirée d’inauguration particulière avec le vernissage de 2 artistes reconnus de la région : Mounkat, qui est une illustratrice et tatoueuse de Montpellier aux oeuvres ultras colorées et Dr Ponce, un ancien étudiant en graphisme, qui est un illustrateur et peintre muraliste. Tous deux vont sublimer les murs du shop pour l’occasion.

Crédit photo 34 INFOS©

Côté ambiance, DJ Charly Cut, un spécialiste des techniques de scratch et de turntablism accompagné du rappeur, Tchouin, se chargeront de la partie musicale.

Durant la soirée, vous retrouverez une vente aux enchères animée par la Miss Victoire Dragqueen et un défilé de mode seconde main mais aussi des snacks, des boissons, le tout dans une atmosphère safe et conviviale.

Alors save the date…