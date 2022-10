MONTPELLIER : Le Trial Indoor International fait son retour à l’Aréna.

Le Trial Indoor International est de retour et revient à Montpellier pour une nouvelle édition exceptionnelle vendredi 21 octobre à la Sud de France Arena.

Crédit photo Trial international de Montpellier ©

Après 2 ans d’absence liée à la crise sanitaire, le Trial Indoor International de Montpellier revient pour une nouvelle édition exceptionnelle avec la présence des spécialistes du genre.

En effet, les meilleurs pilotes de la discipline, comme l’espagnol, Toni Bou, plus de 30 fois champion du monde, vont s’affronter sur un parcours inédit où équilibre, prise de risque et gestes incroyables seront la garantie de remporter cette épreuve.

Des épreuves inédites plus impressionnantes les unes que les autres qui leur permettront de démontrer toute leur technicité. En plus cette année, le pilote Gaël Chatagno, champion du monde de Trial électrique va participer à l’événement en moto trial électrique, une première.

Dans la soirée, un show Trial Freestyle est prévu avec Christophe Bruand avec des prouesses techniques impressionnantes. Il sera accompagné de Noah Cardona, pilote du Trial Club de Fabrègues et multiple Champion de France Élite qui va proposera une démonstration de VTT Trial sur les zones des motos.

Crédit photo Trial international de Montpellier ©

LE PROGRAMME

19h00 : Ouverture des portes

20h30 : Début du show

20h45 : Premier tour moto

21h20 : Show Freestyle et vélo

21h30 : Entracte

21h50 : Show freestyle et vélo

22h00 : Deuxième tour moto

22h30 : Remise des prix

22h45 : Course moto vs vélo

Trial Indoor International de Montpellier, vendredi 21 octobre à 21h30 à la Sud de France Arena. Les billets sont disponibles sur ICI.