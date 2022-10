HÉRAULT : Pénurie de carburant, le préfet prend des mesures.

Une station-service sur 3 manque d’au moins un carburant dans l’Hérault déjà certaines stations sont à secs. Le préfet de l’Hérault décide de mettre en place une file réservée pour les services prioritaires dans 7 stations du département.

Les stations vides – N.PODÉROSO/34 INFOS©

Faites-vous partie des automobilistes qui ont dû faire plusieurs stations-service avant de pouvoir trouver du carburant ? Ils sont de plus en plus nombreux dans ce cas ces derniers jours. La ruée des conducteurs dans les stations TotalEnergies et les grèves lancées dans les raffineries pour de meilleurs salaires ont aggravé les tensions, voire les pénuries, à la pompe. Les cars scolaires commencent aussi à voir leurs réserves diminuer.

Face aux difficultés d’approvisionnement en carburant dans les stations-services, le préfet de l’Hérault, Hugues Moutouh a signé ce jour un arrêté réglementant la distribution des produits pétroliers dans le département selon les modalités suivantes :

· Interdiction du remplissage des jerricanes

A compter du mardi 11 octobre 2022 et jusqu’au vendredi 14 octobre 2022 inclus, la vente et l’achat de carburants (essence, éthanol, gazole) dans des récipients transportables manuellement seront interdits dans l’ensemble du département de l’Hérault.

· Instauration d’une file réservée à l’approvisionnement en carburant des véhicules des services prioritaires dans 7 stations-services

A compter du mardi 11 octobre 2022 et jusqu’au vendredi 14 octobre 2022 inclus, 7 stations-services de l’Hérault mettront en place une file réservée à l’approvisionnement en carburant pour les véhicules des services prioritaires suivants : police nationale, gendarmerie nationale, sapeurs-pompiers et véhicules d’urgence sanitaire (SAMU, SMUR, ambulances privées et véhicules sanitaires légers).

Les stations-services concernées dans l’Hérault sont mentionnées dans le tableau ci-dessous :