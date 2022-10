HALLOWEEN : Quelques endroits où se faire peur dans le département.

Ce lundi 31 octobre, de nombreux événements vont être organisés pour amuser et régaler petits et grands. Mais où aller? Nous vous avons regroupé quelques sorties pour divertir vos monstres, zombies et petites sorcières…

Illustration – DR

AGDE

14h à 16h – Maquillage

16h à 18h – Animation DJ, show, flashmob, spectacles et distribution de bonbons (place du jeu de ballon)

BÉZIERS

20h – Show fontaines musicales Spécial Halloween (Place Jean Jaurès).

BAILLARGUES

De 16h à 17h – Défilé des petits monstres dans les rues du village.

Dès 15h30 – Concours de citrouilles (salle des fêtes).

17h à 19h – Boom d’Halloween

FRONTIGNAN

16h30 – Maquillage pour les enfants et photos devant des secours monstrueux (place Jean Jaurès)

18h30 – Chasse aux moines dans le centre-ville (ils sont partis avec les bonbons offert par la commune)

19h00 – Spectacle de feu et pyrotechnie devant l’hôtel de ville.

Crédit photo Ville de Frontignan ©

HÉRÉPIAN

A partir de 17h – (devant salle polyvalente) chasse aux bonbons, atelier maquillage et masque et monstrueuse boom animée par DJ Cafard.

LOUPIAN

15h/15h30 – Concours de sculpture de citrouille (binôme parent/enfant) salle Nelson Mandela

15h30 – Racontines + ciné ados (stand de maquillages et tatouages)

17h30 – Cavalcade des bonbons ou un sort dans les rues du village (Départ salle n. Mandela)

Dès 18h – Parcours de l’horreur à la caserne de pompiers (entrée gratuite).

MARSEILLAN

15h – Départ du défile du Port de Marseillan.

15h30 – Goûter offert à la Salle Paul Arnaud.

16h – Spectacle Coco par l’équipe animation de CapFun.

MIREVAL

A partir de 17h30 – Les sorcières et monstres sont attendus au foyer de campagne pour visiter la maison hantée (participation financière libre)

PALAVAS-LES-FLOTS

20h30 – Halloween party avec DJ à la salle des fêtes.

POUSSAN

17h30 – Défilé déguisé en ville pour petits et grands avec distribution de bonbons et de soupe (départ place de la mairie)

Illustration – DR

VENDARGUES

15h45 – Spectacle de magie « Le tour du monde de Ben et Léo » (salle Armingué)

Après le spectacle boum des monstres sur la place Espartinas

VIC-LA-GARDIOLE

De 17h à 19h – Salle des fêtes : Atelier de découpe de citrouilles, création de chapeaux de sorcières et de baguettes de monstres, atelier de maquillage effrayant.

De 19h45 à 21h30 – Parcours hanté et sonore dans le centre historique du village.

VILLENEUVE-LES-BÉZIERS

14h30 à 18h30 – Jeux enfants, goûter et concours de déguisements (salle des fêtes Gérard Saumade)

19h00 à 23h00 – Soirée DJ avec buvette et restauration rapide (Salle des fêtes Gérard Saumade)

VILLEVEYRAC

18h30 à 19h30 – Halloween des petits monstres (jeux et activités).

19h30 à 21h30 – Apéro.

21h30 à 1h00 – Halloween party avec Robin Moreli, organisée par le comité des fêtes (Salle Marcel Peysson)