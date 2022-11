MONTPELLIER : Cœur de Ville en Lumières de retour.

Événement désormais indissociable de la période des fêtes de fin d’année, « Cœur de Ville en Lumières » revient les 25 et 26 novembre 2022 pour une série de spectacles nocturnes féériques mettant en scène les sites emblématiques de Montpellier.

Pour la 7ème année, Cœur de Ville en Lumières renouvelle l’émerveillement. Pendant 2 soirs, le vendredi 25 novembre et samedi 26 novembre, le centre-ville de Montpellier accueillera plus de 200.000 visiteurs et battra aux rythmes de cet événement incontournable. En effet, de 18h30 à 22h30, 15 scénographies spectaculaires imaginées par des artistes venus du monde entier. Les élèves des écoles de cinéma, d’animation, d’effets spéciaux et de jeux vidéo de Montpellier révèlent leur imaginaire. Des balades insolites, inspirantes, enivrantes…

Les 10 lieux de projection :

Esplanade du Peyrou « Le Fantôme de l’Opéra »

Préfecture « Moustache à la Pref’ »

Musée Fabre « Fabulous Las Vegas »

Hôtel d’Aurès « 70s »

Opéra Comédie « Mélodieux »

Théâtre de l’Agora « La menace psychopoulpe » (Game zone)

Arc de Triomphe « Au cœur de la médecine »

Cathédrale Saint-Pierre « Les jardins fantastiques »

Eglise Saint-Roch « Des mondes imaginaires »

Cour de l’Agora « Through the colours »

Projections d’une durée moyenne entre 4 et 9 minutes en boucle