ANIANE : Ce dimanche, coup d’envoi des féeries de Noël.

Ce dimanche 4 décembre, les féeries de Noël d’Aniane vont être lancées pour pratiquement un mois de festivités. Découvrez le programme…

Crédit photo féeries de Noël ©

Après plusieurs semaines de préparation, l’équipe de Cédric Magnes va donner le coup d’envoi des festivités de la petite commune de la vallée de l’Hérault ce dimanche. Comme chaque année, les festivités vont s’enchaîner, bal des princesses Disney, feu d’artifice, parade, déambulations, concerts, marché…

L’évènement incontournable de fin d’année va débuter ce dimanche jusqu’au 1er janvier, l’occasion de découvrir ou redécouvrir la plus grande crèche grandeur nature de France dans de nouveaux décors ou encore le village du Père Noël et sa banquise illuminés de plusieurs miliers de leds.

Crédit photo féeries de Noël ©

Une petite nouveauté cette année, la place Étienne Saunier va accueillir la forêt enchantée avec son village de Noël et ses chalets en bois ou des exposants vous recevront dans une ambiance authentique et unique, le tout sous une neige plus vraie que nature.

Du 4 décembre au 1er janvier :

La plus grande crèche grandeur nature de France (Chapelle des pénitents).

La boutique aux santons (Chapelle des pénitents)

Le village du Père Noël et sa banquise (Les Halles)

La forêt enchantée (Place Étienne Saunier)

Le marché de Noël de 10h à 18h30 :

Dimanche 4 décembre

Dimanche 11 décembre

Dimanche 18 décembre

Mercredi 28 décembre

Le village de Noël (marché authentique de Noël (Place Étienne Sanier) :

Dimanche 4 décembre de 10h à 19h30

Samedi 10 décembre de 14h à 20h

Dimanche 11 décembre de 10h à 19h30

Samedi 17 décembre

Dimanche 18 décembre de 10h à 19h30

Lundi 19 décembre de 14h à 19h30

Mardi 20 décembre de 14h à 19h30

Mercredi 21 décembre de 14h à 19h30

Jeudi 22 décembre de 14h à 19h30

Vendredi 23 décembre de 14h à 21h

Mercredi 28 décembre de 10h30 à 19h

Parade de noël à 18h (Boulevard Saint-Jean, boulevard Félix Guiraud) :

Samedi 17 décembre

Feu d’artifice à 18h30 (Stade des prés de la ville) :

Mercredi 28 décembre

Déambulations :

Les aventuriers de Noël sur le marché de 11h à 18h, le 04 décembre.

Les princesses Disney dans la forêt enchantée de 11h à 18h, le 04-10-11-17-18 décembre.

Les lutins géants sur le marché de 11h à 18h, le 18 décembre