MARSEILLAN : Noël, le programme des festivités.

Du 10 décembre au 01 janvier, la ville de Marseillan vous invite à découvrir les multiples animations et spectacles pour petits et grands, sa crèche grandeur nature, la maison du père Noël et ses nombreux chalets !

Crédit photo 34 INFOS©

Les chalets de Noël sont ouverts tous les jours de 10h à 22h et jusqu’à 23h les samedis. Nouveauté 2022 : « Le coin des pitchouns » avec des jeux gratuits pour les enfants sera accessible le dimanche 11, le mercredi 14 puis tous les jours à partir du samedi 17 jusqu’au vendredi 30 décembre (hors veille et jour de Noël). Ouvert de 14h30 à 17h30.

Le petit train de Noël fera la navette gratuitement entre la fête foraine et la maison du père noël situées sur le port et le village de Noël. Rotation toutes les 10 minutes de 14h30 à 18h30 le dimanche 11, mercredi 14, puis tous les jours du samedi 17 au vendredi 30 décembre (hors veille et jour de Noël). Cette année, la magie de Noël sera encore au rendez-vous.

LE PROGRAMME

▪️Samedi 10 décembre▪️

18h : Grande parade du Père Noël

Les jouets de Noël de la Cie Planète Vapeur accompagneront l’arrivée du Père Noël.

Départ port de Marseillan

Ouverture du Village de Noël

Ouverture de la crèche et des chalets de Noël.

Place de la République – Place Carnot

19h à 20h30 : Animation musicale

Avec la Pena Bella Ciao.

Place de la République

▪️Dimanche 11 décembre▪️

14h à 18h : Animation laser Game

Affrontez-vous entre amis ou en famille dans ce parcours laser Game.

Place de la république

18h à 21h30 : Animation musicale

La Discounette vous invite à venir danser sous la neige.

Place de la république

▪️Mercredi 14 décembre▪️

14h30 à 17h30 : Ateliers enfants

Maquillage et créations de décorations de noël.

Places limitées, inscriptions sur place.

Place de la république

17h30 : Chants de Noël

avec les choristes de Agde Choriolis.

Esplanade du port

▪️Vendredi 16 décembre▪️

18h à 20h : Animation musicale

La batucada Badaüe débarque en compagnie des mascottes pour annoncer le début des vacances.

Place de la République

▪️Samedi 17 décembre▪️

14h30 à 16h : Animation enfants « Star Wars »

Initiation à l’art d’escrimer à la manière d’un Jedi.

Place de la république

16h30: Spectacle Mr Scrooge

De tous les jours de l’année, celui que Scrooge déteste le plus est Noël. Pourtant, cette année, Scrooge va vivre un Noël qu’il ne sera pas près d’oublier… Par la Cie Atelier 3.

Devant la médiathèque

17h30 : Arrivée des maitres Jedis et des seigneurs Sith

L’ordre Jedi affronte le côté obscur dans un combat extraordinaire au sabre laser.

A la suite du spectacle repartez avec votre photo en compagnie des Jedis et des Sith. Par la Cie Contre Temps.

Place du Général Guillaut

19h à 21h : Animation musicale

La Pena Bella Ciao sera accompagnée des mascottes pour ambiancer la soirée.

Place de la république

▪️Dimanche 18 décembre▪️

15h, 17h et 19h : Animation musicale

Les Mozdrums débarquent avec un show sur vitaminé de tambours lumineux.

Départ Parvis de la médiathèque

14h à 17h30 : Animation escalade tout public

Qui grimpera le plus vite ? Petits et grands pourront s’affronter afin d’arriver le premier au sommet d’un phare de 8 mètres.

Place de la République

17h : Concert

Quatuor vocal classique avec l’orchestre Paul Selmer.

Eglise St Jean Baptiste

▪️Lundi 19 décembre▪️

14h et 17h : Spectacle déambulatoire « Le tout petit Papa Noël »

Oh ! Vous avez vu ? Le père Noël est minuscule, 1,30 mètre, mais sa hotte est gigantesque et remplie de cadeaux ! Par la Cie Albedo.

Place de la République

14h et 18h : Défilé de feu « Errance enflammée »

Des jongleurs et cracheurs de feu défilent dans une ambiance festive et chaleureuse.

18h : Spectacle de feu « Horun »

De la danse, du feu jonglé et craché, des percussions, de la flûte, de la guimbarde et un final de pyrotechnie hallucinant. Par la Cie Imarizen.

Place de la république

▪️Mardi 20 décembre▪️

14h à 17h : Animation « Papa Noël sur son nuage »

Une balade pour les enfants sur le traineau du père Noël et ses automates violonistes. Par la Cie des Automates.

Place de la République

17h à 20h : Olympiades et animation musicale

Montée infernale, joutes pirates, tir au but et boudins sauteurs. Venez-vous affronter entre amis et en famille au rythme des DJs de la Discounette.

Sortez vos vieux pulls du placard et participez au concours du pull de Noël le plus moche !

Place de la République

▪️Mercredi 21 décembre▪️

14h30 à 17h30 – Ateliers enfants

Maquillage et créations de décorations de noël.

Places limitées, inscriptions sur place.

Place de la république

17h30 – Spectacle Mr Scrooge

De tous les jours de l’année, celui que Scrooge déteste le plus est Noël. Pourtant, cette année, Scrooge va vivre un Noël qu’il ne sera pas près d’oublier… Par la Cie Atelier 3.

Devant la médiathèque

18h00 – Concert

Chants de Noël avec la chorale Arpèges.

Eglise St Jean Baptiste

▪️Jeudi 22 décembre▪️

14h30 et 16h30 – Spectacle musical « Sweet & Fizzy cabaret »

Déambulation burlesque d’échassiers, danseuses, claquettistes et musiciens accompagnés de leur glacier ambulant. Par la Cie Meta’plume.

Cœur de ville – Place de la République

17h30 – Concert

Avec la chorale « Si on chantait ».

Place de la République

▪️Vendredi 23 décembre▪️

10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h : Spectacle « Radio 2000 »

Entrez dans une boutique de poche, à l’ambiance d’un vieux magasin d’électroménager des années 60, pour un spectacle plein de surprises visuelles et d’illusions, le tout servi avec une dose de magie nouvelle, d’humour et de bricolage. Par la Cie du Grand Hôtel.

Places limitées à 20 personnes par session. Réservations sur place.

Place de la République

18h : Spectacle pyrotechnique « Le Supershow »

Écartez-vous ! La Cie SuperCho arrive à Marseillan avec un spectacle de feu basé sur la chorégraphie, la musique et le style.

Parvis de l’église St Jean Baptiste

▪️Lundi 26 décembre▪️

15h et 17h : Spectacle déambulatoire « Les Tonys »

2 gardes du corps, Tony et Tony, sont en mission pour sécuriser la ville et ses habitants. Vous ne voyez pas le danger ? Ils l’inventent ; vous vouliez passer incognito, ils vous escortent ; vous vouliez aller là, ils vous emmènent ailleurs … Par la Cie Albedo.

Place de la république – Cœur de ville

18h à 20h : Animation musicale

La Pena Bella Ciao revient avec les mascottes.

Place de la république

▪️Mardi 27 décembre▪️

15h et 17h : Spectacle déambulatoire « La dame blanche »

Une marionnette géante, blanche et silencieuse dans une déambulation poétique et étrange. Par la Cie Deraïdenz.

Place de la République

16h et 18h : Spectacle de Noël « Nouvelle Orléans »

Une déambulation mêlant musiciens et artistes de rues. Par l’orchestre Syncopatique.

Place de la république

▪️Mercredi 28 décembre▪️

14h30 à 17h30 : Ateliers enfants

Maquillage. Places limitées, inscriptions sur place.

Place de la république

14h à 18h : Spectacle déambulatoire « Monsieur Floc »

M Floc est né au cours d’une bataille de boules de neige. Mais aujourd’hui il commence à fondre. Tic-tac tic-tac … le temps presse. Il faut sauver Monsieur Floc !

Les spectacles de Doune.

Place de la république

17h30 : Concert

Avec la chorale « Les copains d’en Face ».

Place de la République

▪️Jeudi 29 décembre▪️

14h et 16h : Spectacle de marionnettes « En attendant le Père Noël »

Tout était prêt pour l’arrivée du Père Noël, le sapin décoré, la chaussette sur la cheminée .. Mais la nuit de Noël passe et le vieux barbu n’arrive pas. Où est-il passé ? Par la Cie UeUeUe.

Place de la république

18h à 21h30 : Animation musicale

Vous reprendrez bien une dernière dose de musique avant la nouvelle année avec la Discounette ?

Place de la république

▪️Vendredi 30 décembre▪️

14h à 18h : Spectacle déambulatoire « Chouette alors ! »

Un petit personnage mi troll mi chimère s’est installé au creux de l’arbre de la Dame Blanche et ses bébés. Cet intrus peut soit jeter un sort, soit exaucer un vœu … Chouette alors !

Les spectacles de Doune.

Place de la république

▪️Dimanche 1er janvier▪️

18h : Ouverture de la nouvelle année par Monsieur le maire, suivi d’un feu d’artifice au- dessus de l’église.

Place du 14 juillet – Parvis de l’église

18h30 : Partage convivial des vœux en musique avec la Pena Bella Ciao.

Place de la république