AGDE : Un policier fait usage de son arme après un refus d’obtempérer.

Ce vendredi, vers 16h, un équipage de la brigade anti-criminalité du commissariat d’Agde a pris en chasse un véhicule après un refus d’obtempérer.

Illustration – DR

Les policiers de la sécurité publique ont demandé l’appui du CSU et de renforts pour pouvoir intercepter le véhicule avec 2 individus à bord. Une équipe de la police municipale se trouvant dans le secteur a voulu stopper le conducteur voiture mais celui-ci a foncé sur un des policiers de la commune. Son collègue, se sentant lui aussi menacé, a fait usage de son arme en tirant sur un pneu pour immobiliser le véhicule.

Les 2 individus ont pu interpellés et placés en garde à vue. Ils devrait être présentés au parquet dans la journée et être poursuivis pour refus d »obtempérer, délits de fuite et tentative d’homicide sur des représentants des forces de l’ordre. Une enquête a été ouverte par l’inspection générale de la police nationale afin de déterminer les circonstances exactes des faits.