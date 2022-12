MONTPELLIER : Ce lundi, « Tous en cuisine, menu de fêtes » en direct du marché de Noël.

« Tous en cuisine, menu de fêtes » animée par Cyril Lignac sera diffusée sur M6, en direct du marché de Noël de Montpellier ce lundi 12 décembre de 18h40 à 19h40.

Le concept de l’émission, Jérôme Anthony, animateur de l’émission, sera sur place en direct du marché de Noël de Montpellier et concoctera la même recette que le chef Cyril Lignac, qui lui cuisinera depuis Paris. Pendant l’émission, d’autres téléspectateurs vont eux aussi cuisiner devant leur webcam, comme le fera aussi l’ex-Miss France, Laury Thilleman, invité de l’émission.

Il y a un lien fort entre Cyril Lignac et les chefs Pourcel

Après son apprentissage en Aveyron, En 2001 Cyril Lignac poursuit sa formation au Jardin des Sens les chefs avec Jacques et Laurent Pourcel qui l’ont recruté ensuite comme chef de partie au restaurant La Maison Blanche à Paris .

Il avait à l’époque À 25 ans, les frères Pourcel lui ont fait confiance, et l’ont placé au restaurant La Suite, avenue Georges V à Paris pour le restaurant de Cathy et David Guetta, d’abord comme second de cuisine puis rapidement comme chef. C’est là qu’il fut repéré et qu’il s’est engagé dans son premier programme de télévision.

« Il a souffert longtemps de ne pas être pris au sérieux par la profession, jusqu’au moment où tout le monde s’est rendu compte qu’au-delà d’être un cuisinier, c’était un vrai chef. », s’est remémoré le cuisinier Jacques Pourcel.

Aujourd’hui, la renommée du chef de Tous en cuisine n’est plus à faire !

►INFOS PRATIQUES : Le tournage se fera sur le marché au niveau du kiosque Bosc au chalet mis à disposition pour cette soirée. Le tournage de l’émission en direct est de 18h40 à 19h40 et les répétitions à partir de 16h…et n’oubliez pas vos tenues de Noël.