ANIANE : La grande parade de Noël, ce samedi.

Ce samedi 17 décembre à 18h00, à l’occasion des féeries de Noël d’Aniane, une grande parade lumineuse va déambuler dans les rues, un émerveillement garanti, pour petits et grands.

À la tombée de la nuit, cette parade, exceptionnelle et insolite empruntera le centre du village par le boulevard Saint-Jean puis le boulevard Félix Giraud. Cette année vous pourrez découvrir la troupe Kalice, qui arrive tout droit de Nice avec leurs fleurs multicolores aux pétales géantes, des princesses aussi lumineuses que la fée clochette, des danseuses, des animaux géants… Autant de moments plus beaux les uns que les autres. Les lumières brilleront de milles feux et se reflèteront dans les yeux des enfants.

Tous ces personnages extraordinaires traceront un chemin musical dans l’obscurité, tel une trainée lumineuse dans le ciel, ouvrant ainsi la voie au Père Noël, le personnage tant attendu de cette période de fin d’année. Le bonhomme rouge à la barbe blanche sera bien présent, en compagnie de ses lutins et dans son traîneau doré chargé de cadeaux pour clôturer la parade. Petite indiscrétion, le Père Noël aurait ramener plus de 50 kg de friandises à distribuer.

Crédit photo 34 INFOS©

Une belle entrée en matière des vacances les plus attendues de l’année… Cet événement est proposé par les bénévoles de l’association des féeries de Noël d’Aniane. L’image de la ville en sortira une nouvelle fois grandit et rayonnera partout en France. Une animation à destination de tous, qui allumera à coup sûre la magie de Noël.

Attention, cet événement accueille chaque année des centaines de personnes, il est donc conseillé d’arriver de bonne heure sur la commune d’Aniane. Pour pouvoir vous garer confortablement plusieurs agents de sécurité seront aux entrées du village pour vous orienter, par contre une fois le village complet, il sera uniquement accessible aux piétons.