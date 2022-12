MONTPELLIER : Accident sur un manège du marché de Noël, 2 blessés dont un grave.

Information 34 INFOS – Ce samedi soir, vers 21h, un accident s’est produit sur un manège du marché de Noël de Montpellier faisant au moins 2 blessés.

L’accident s’est produit sur le marché de Noël de Montpellier sur l’esplanade Charles-de-Gaulle. Selon nos informations et certains témoins, le manège composé de plusieurs nacelles en forme de traîneau du Père Noël sur bras articulés s’est mis brutalement à l’arrêt ce qui a provoqué la levée des bras et l’inclinaison des nacelles à 90°. Selon nos informations et certains témoins, les personnes, dont des enfants, se trouvant dans le manège ont alors été éjectées. Certains personnes impliquées dans cet incident ont pu s’agripper avant d’être aidées par des témoins.

Illustration – DR

D’importants moyens ont été engagés par le SDIS 34 sur cette intervention avec 3 ambulances, un équipage du SAMU et plusieurs véhicules de commandement. Deux personnes ont été prises en charge par les secours, une femme, blessée au niveau du genou et un homme, inconscient, qui a dû être médicalisé puis transporté en urgence absolue sur les urgences du CHU Lapeyronie de Montpellier. De nombreux témoins de la scène ont été très choqués par la scène chaotique.

Les policiers de la sécurité publique et les agents de police municipale, arrivés rapidement sur place, ont sécurisé l’intervention des secours. Une partie du marché de Noël a été évacuée par sécurité.

A noter que le maire de Montpellier, Mickaël Delafosse et son directeur de cabinet adjoint en charge de la sécurité, François Villette se sont rendus sur place.