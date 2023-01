MONTPELLIER : Un homme tué par balles près de l’hôtel de ville de Montpellier.

Ce mardi, vers 7h30, un homme a été tué et un autre blessé entre le quartier de Port Marianne et des Aiguerelles à l’intersection de la rue des acconiers et de l’avenue du Pont-Trinquat.

Illustration – DR

Selon les premiers éléments, confirmés par le maire de Montpellier, Michel Delafosse, il s’agirait d’un règlement de comptes sur fond de trafic de drogue. L’homme abattu était connu des services de police, il était gérant d’un bar à chicha du secteur.

A noter que 4 individus ont été interpellés par la BRI de Montpellier peu de temps après les faits. Une enquête est en cours.