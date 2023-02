SOCIÉTÉ : Aujourd’hui, les crêpes vont sauter…

À chaque fête sa tradition culinaire : la bûche le 25 décembre pour Noël, la galette des rois le 6 janvier à l’occasion de l’épiphanie, les chocolats au mois d’avril pour Pâques… et les crêpes le 2 février pour la fête de la Chandeleur. Mais pourquoi, au juste, fait-on sauter des crêpes à la Chandeleur ?

La Chandeleur remplace ainsi les Lupercales, fêtes en l’honneur de Lupercus, dieu de la fécondité, qui se déroulaient autour du 15 février.

Dès les Lupercales, pour célébrer la fin de l’année, on allumait des cierges à minuit et on mangeait des galettes de céréales pour invoquer le retour du soleil. Rondes et jaunes, galettes et crêpes ressemblent au disque solaire.

Quand il instaura la Chandeleur, le pape Gélase Ier fit distribuer des galettes – faciles à réaliser – aux nombreux pèlerins qui arrivèrent à Rome. De plus, la crêpe étant confectionnée avec la farine excédentaire de la récolte de l’année précédente, elle est un symbole de prospérité.

Aujourd’hui, la Chandeleur est devenue juste une soirée crêpes en famille ou entre amis, et l’occasion aussi pour les grandes enseignes de vendre du sucre, de la confiture et de la pâte à tartiner goût chocolat-noisette.

PÂTE À CRÊPES DE PAUL BOCUSE

Ingrédients

4 oeufs

50g de sucre

1 gousse de vanille

200g de farine

50cl de lait

20g de beurre fondu

Recette

Fouettez les oeufs avec le sucre, et la vanille. Incorporer la farine et mélanger à nouveau.

Incorporer progressivement le lait tiédi tout en remuant puis terminer par le beurre fondu.

Le mélange doit être bien homogène. On laisse reposer 2h minimum. Préparer les crêpes dans une poêle beurrée et bien chaude. Régalez-vous !