MHSC : Michel Der Zakarian de retour à la Mosson.

Le technicien de 59 ans succède à Romain Pitau et reprend le fil de son aventure montpelliéraine, une saison et demie après son départ.

Crédit photo MHSC©

Le MHSC annonce ce jour la nomination de Michel Der Zakarian au poste d’entraîneur principal de son équipe première. Ancien joueur du club (1988-1997), entraîneur des équipes de jeunes puis adjoint en équipe première (1997-2006), ‘’MDZ’’ avait déjà dirigé l’équipe première entre mai 2017 et mai 2021.

Aujourd’hui, le contexte est différent, avec une nouvelle dynamique à impulser et un maintien à aller chercher, mais le nouveau technicien pailladin a été identifié par les dirigeants montpelliérains comme étant l’entraîneur le plus à même à relancer la machine : pour ses compétences d’abord, son vécu ensuite, ainsi que par sa grande connaissance du club dans son ensemble. Joueur exemplaire sur le terrain et entraîneur reconnu, homme à poigne pour lequel travail, rigueur, discipline et respect du maillot sont des valeurs indissociables du haut niveau, l’ancien coach de Clermont, Nantes, Reims et Brest sera accompagné par l’un de ses anciens adjoints sur le banc finistérien, en la personne de David Bechkoura.

Comme un club d’œil du destin, c’est contre le Stade Brestois qu’il dirigeait encore à l’automne dernier que Michel Der Zakarian va reprendre le fil de son histoire pailladine et diriger son 162ème match à la tête de l’équipe première montpelliéraine. « La mission est très claire, c’est de maintenir le club en Ligue 1, a-t-il expliqué lors de sa signature. On va s’atteler à bien travailler et on va rebooster tout le monde. », repris en écho par son Président, Laurent Nicollin : « C’est une nouvelle aventure pour le club et une nouvelle aventure avec Michel, a expliqué le Président montpelliérain. J’espère qu’il va nous apporter toute l’envie qu’il nous avait déjà amenée lors de son premier passage sur le banc de l’équipe première et réaliser l’objectif de maintenir le club en Ligue 1. J’espère et je pense que ce sera l’homme de la situation.»

Source MHSC©