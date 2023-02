EXERCICE ORION : Les grandes manœuvres commencent à Frontignan.

Ce dimanche, vers 6h, le premier engin de débarquement est arrivé au niveau de l’embarcadère du poste de secours de Frontignan-plage. Au total, 700 militaires et 145 véhicules ont été déposés sur le littoral avant de se diriger progressivement vers le massif de la Gardiole.

Initié dès 2021, ORION 2023 est un exercice majeur des armées françaises dont la 2ème phase mobilisera jusqu’à 7 000 militaires, du 21 février au 11 mars, sur 14 départements du sud de la France, en mer et dans l’espace aérien. ORION 2023 constitue un entraînement à grande échelle, en terrain libre, encore jamais réalisé à ce jour selon un scénario allant jusqu’à haute intensité.

Dans l’Hérault, cet exercice a été marqué par le débarquement d’une force amphibie dans la zone de Sète et Frontignan. En effet, les chalands, petits bâtiments destinés à débarquer véhicules et personnel par «plageage», ont fait des allers-retours entre les 2 porte-hélicoptères amphibies Mistral et Tonnerre positionnés en mer.

Si vous avez flâné du côté des ports de Sète et Frontignan, vous avez forcément aperçu ces 2 imposants bateaux, de 200 mètres de long, 32 mètres de large et pesant 20 000 tonnes.

UN CROTALE NG DÉPLOYÉ POUR L’EXERCICE ORION 23

Le détachement sol-air déployé dans le cadre de l’exercice ORION 23 regroupe quelque 150 militaires provenant de diverses unités. Lors de cet exercice de grande ampleur, le détachement sol-air s’entraînera face à un large spectre de menaces en prenant aussi part à des missions de cyber-sécurité et impliquant des éléments de guerre électronique. Dans un premier temps, les unités auront pour objectif d’assurer la protection du port de Sète contre une attaque aérienne grâce notamment à un Crotale NG positionné à l’entrée du port de Sète.

Le Crotale NG est un système d’armes mono-unité. Il est conçu pour la défense de points sensibles, et est optimisé pour contrer, par tous les temps, des attaques saturantes à basse et très basse altitude. Sur ce seul ensemble sont concentrées les capacités de détection de cibles, d’identification et de tir.

Les 8 missiles de type hyper véloce (environ 4 400 km/h) ont une portée de 11 kilomètres. Ce système d’armes assure seul les fonctions de surveillance, d’identification, de poursuite et de tir.