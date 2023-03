EXERCICE ORION : Le porte-avions Charles-de-Gaulle près des côtes héraultaises.

Dans le cadre de l’exercice militaire ORION, le porte-avions nucléaire Charles-de-Gaulle accompagné de plusieurs frégates a été aperçu près des côtes entre Frontignan et Sète. La bataille aéronavale continue au large du département.

Un porte-hélicoptères amphibie – N.PODÉROSO/34 INFOS©

En effet, ce groupe comprend le porte-avions avec son groupe aérien embarqué, des frégates spécialisées dans la lutte anti-sous-marine et dans la lutte anti-aérienne, un sous-marin nucléaire d’attaque et un bâtiment de ravitaillement. En fonction du niveau de la menace, cette composition peut être modifiée. Toutefois, le porte-avions ne peut être déployé en opération comme en exercice sans la présence à ses côtés d’un bâtiment de ravitaillement et de frégates.

Une bonne partie de la flotte française, ainsi que des unités étrangères, évoluent actuellement au large de l’Hérault dans le cadre de l’exercice militaire ORION, le plus important exercice interarmées organisé en France depuis trois décennies.

Bâtiment de soutien et d’assistance métropolitains – N.PODEROSO/34 INFOS©

Une trentaine de bâtiments.

Il faut savoir qu’en plus des avions de combat Rafale Marine et des avions de guet aérien Hawkeye qu’embarque le Charles-de-Gaulle, pas moins d’une trentaine de bâtiments sont engagés dans cette seconde phase d’ORION. On compte sur cette opération, 2 porte-hélicoptères amphibies, une quinzaine de frégates dont 7 françaises mais aussi 2 sous-marins d’attaque dont un nucléaire ainsi qu’une dizaine de patrouilleurs, bâtiments de soutien et unités spécialisées, dont des unités de guerre des mines. La Marine nationale aligne différents types de frégates (frégate d’attaque aérienne, frégate multi-missions, et frégate légère furtive) et plusieurs bâtiments étrangers, dont le destroyer britannique Duncan, la frégate allemande Sachsen et la frégate italienne Luigi Rizzo, participent à l’exercice.